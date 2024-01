Dani Oțil, reacție furibundă din vacanță. Ce l-a supărat atât de tare: „Ce se întâmpla dacă eram cu copilul?!”

Dani Oțil a răbufnit în mediul online, după mai mult probleme întâmpinate în vacanța exotică. Prezentatorul TV și Gabriela Prisăcariu se află în Maldive, dar bucuria le este umbrită de alte impedimente.

Ghinioanele se țin lanț de Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu! Prezentatorul de la Neatza și soția lui se află în vacanță în Maldive, dar încă de când au ajuns în aeroport, cei doi au întâmpinat probleme. Ei au fost prinși de o ploaie torențială, Revelionul l-au ratat pentru că au dormit, iar bagajele matinalului nu au ajuns la el nici la câteva zile, după ce au fost rătăcite.

Dani Oțil a răbufnit în mediul online, după ce bagajele i-au fost rătăcite. Ce a ținut să precizeze prezentatorul de la Neatza

Aflat în vacanță în Maldive, prezentatorul TV a fost nevoit să își cumpere atât haine, cât și alte accesorii pentru plajă de acolo. Deranjat de faptul că nu a reușit să intre în posesia bagajelor sale nici la câteva zile după ce el a ajuns la destinație, Dani Oțil a făcut o serie de declarații în mediul online.

El și-a început clipurile spunând că așa cum face recomandări de lucruri pe placul lui, poate să tragă și un semnal de alarmă atunci când este nevoie.

„Dacă tot facem recomandări și contra recomandări... Nu aș fi făcut treaba asta în mod normal pentru că mi-au mai întârziat bagaje o zi, două zile și niciodată nu am făcut plângere, nu am scris nicăieri, nicicum. Călătoresc destul de mult într-un an sau, de fapt, am călătorit înainte să mă căsătoresc și mi s-au întâmplat toate. Dar de data asta este penibil faptul că, deși n-am ales un low-cost pentru că e un zbor foarte lung și să nu am surprize, imediat după ce am aterizat aici, în Maldive, a doua zi am aflat că bagajul meu este în New Delhi

A ajuns de la Istanbul la New Delhi, de ce, nu știu! Cert este că de atunci mă chinui să-l aduc din New Delhi și nimeni nu îmi răspunde, nimeni nu vrea să spună ce se întâmplă cu el. Deci, știm unde este, nu este „pierdut”, dar nu mi-l trimite nimeni”, a reacționat Dani Oțil pe contul lui de Instagram.

Într-un al doilea clip încărcat pe Insta Story, el a încercat să explice și care este, de fapt, adevărata problemă. Prezentatorul de la Neatza a dezvăluit că în bagajele rătăcite avea și un telefon de vacanță, cameră foto subacvatică și echipamentul pentru scufundări. Mai mult, s-a întrebat ironic ce ar fi făcut dacă era și micuțul Tiago cu ei în vacanță și acolo s-ar fi aflat toate lucrurile lui.

„O să mă întrebați și care e paguba? Păi. paguba este că ți se strică o mare parte din vacanță. În bagaj am avut lucruri pe care e foarte greu să le cari în rucsacul de mână. Am avut un telefon, am avut o cameră subacvatică, ochelarii, dar ce se întâmpla dacă aveam parte din medicamentele copilului, ce se întâmpla dacă eram cu copilul?! O să spuneți că le luam, ca un părinte deștept, în bagajul de mână. Nu ai cum să le iei pe toate! Și elementele care țin de confortul copilului nu pot fi toate introduse în bagajul de mână. Problema mea nu este că mi s-a pierdut bagajul, problema mea este că nimeni nu vrea să mi-l dea înapoi, eu știind unde este. Ce fac?”, a mai spus, supărat, Dani Oțil.

