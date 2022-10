Daniela Crudu, primele imagini cu burtica de gravidă. Ce spune despre sexul bebelușului și nunta cu tatăl copilului ei

Daniela Crudu a anunțat recent că urmează să devină mămică, sarcină pe care bruneta și-o dorea cu ardoare de ceva vreme. Visul i s-a îndeplinit, iar acum fosta asistentă TV este însărcinată în 3 luni și așteaptă cu nerăbdare marele moment în care își va ține bebelușul în brațe pentru prima oară.

Daniela Crudu, declarații sincere despre sarcină. Primele imagini cu burtica de gravidă

Până atunci însă, se bucură din plin și de această perioadă, chiar dacă trece, ca orice viitoare mamă, prin anumite schimbări. Fosta asistentă TV a vorbit despre cum a aflat că este însărcinată, despre primul trimestru de sarcină, dar și despre posibilul sex al bebelușului.

Daniela a dezvăluit că s-a simțit destul de rău, având stări puternice de greață care nu au lăsat-o nici măcar să iasă din casă în unele zile. Într-un videoclip publicat recent pe rețelele de socializare, se poate observa și burtica de gravidă a vedetei TV.

„Sunt foarte fericită, numai la asta mă gândesc, nici nu mă mai interesează de nimic, numai de sarcină. În fiecare zi se întâmplă lucururi noi cu corpul meu și sunt entuziasmată. Nu-mi vine să cred, tot mi se pare că e o minune. Săptămâna viitoare fac trei luni. E cam mare burtica mea, se vede, e proeminentă. Foarte multă lume crede că e băiat pentru că e țuguiată așa..", a declarat Daniela Crudu la Antena Stars, citată de Spynews.

Daniela Crudu crede că va avea un băiețel

Deși a mărturisit recent că își dorea să devină mămică de ceva vreme, se pare că Daniela Crudu a fost luată prin surprindere de sarcina actuală. Ea și partenerul ei însă sunt extrem de bucuroși, iar în curând familia lor se va mări - crede Daniela - cu un băiețel.

„Eu cred că e băiat pentru că noi am fost două fete și de obicei, se zice că o să iasă băiat. Eu cred că e băiat, așa simt eu. Tatăl copilului e fericit, nu are cuvinte, e și el emoționat. M-a luat prin surprindere, nu m-am așteptat. M-am bucurat, că e prima dată când mi s-a întâmplat lucrul ăsta. O să vezi tu ce mămică o să fiu eu, cea mai nebună și cea mai distractivă și o să mă joc încontinuu cu el, pentru că cei mici de asta au nevoie”, a adăugat ea.

Cum se simte Daniela Crudu în primul trimestru de sarcină

„Mi-a fost rău până acum, am avut greață încontinuu. Mi-a fost rău de tot, am avut greață, amețeală, nici nu prea am putut să ies din casă. Nu am făcut mai nimic pentru că mi-a fost rău. Nu prea am avut pofte eu. Eu mănânc când îmi e foame, adică nu mănânc că sunt gravidă. Nu mă interesează, nu sunt disperată să nu mă îngraș. Acum, dacă simt nevoia să mănânc, mănânc, nici nu exagerez, dar nici nu vreau să mă abțin, că nu e bine", a mai spus fosta asistentă TV.

Ce spune Daniela Crudu despre nunta cu tatăl copilului ei

Cât despre relația cu partenerul ei, Daniela Crudu preferă ca ea și Daniel să fie în continuare discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Momentan, cei doi nu se gândesc la nuntă ci așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a bebelușului lor.

„El mă iubește și eu îl iubesc, a fost ceva discret și asta a fost și motivul pentru care relația dintre noi a ținut, că dacă știe lumea și te afișezi și te postezi, se bagă lumea, și uite așa se strică totul. Are 27 de ani. Important e că ne iubim și că ne înțelegem. El este mai discret, tot timpul trebuie să fie o balanță. Deocamdată nu mă mărit. Sunt axată pe copil”, a subliniat Daniela Crudu, pentru sursa anterior menționată.

