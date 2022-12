Daniela Gyorfi, primele detalii despre moștenirea uriașă. Ce sumă a primit de pe urma mamei sale, la nouă ani de la deces

Legătura dintre Daniela Gyorfi și mama ei a fost una incontestabilă și deși au trecut 9 ani de când aceasta s-a stins din viață, vedeta încă suferă. Mai mult, de curând, artista a aflat că a primit o moștenire deloc de neglijat de la regretata sa mamă.

Daniela Gyorfi a primit o moștenire de 100.000 de euro. Cum a aflat despre suma uriașă

Într-un interviu acordat pentru Xtra Night Show, Daniela Györfi a dezvăluit că a primit o moștenire în valoare de 100.000 de euro de la mama sa. Cu toate că Anica Diță s-a stins din viață în urmă cu aproape 10 ani, fiica acesteia a aflat abia acum de existența sumei impresionante.

Ei bine, se pare că, de fapt, este vorba despre un teren pe care aceasta l-ar fi moștenit, a cărui valoare se ridică la 100.000 de mii de euro. Astfel, cântăreața intră în posesia banilor după vânzarea acestuia.

Invitată în platoul emisiunii, aceasta a oferit mai multe detalii. Potrivit Danielei, mama ei primise, primit la rândul său de la bunicii din partea mamei. Cu toate acestea, în perioada comunismului, familia Danielei Gyorfi a pierdut dreptul de proprietate asupra terenului.

„Este vorba despre un teren care a aparţinut bunicilor mamei mele, şi mama mea a depus acte şi tot ce a trebuit ca să primească despăgubire, pentru că pe terenul acela s-a construit. Când a murit mama nici nu ştiam, nici nu eram la curent cu toate acestea”, a dezvăluit cântăreața.

„Nu este un teren pe care îl aveam eu. Este o retrocedare pentru care mama mea s-a judecat. Bunicii din partea mamei, erau gospodari și aveau un teren. Le-a luat casa pe timpul lui Ceaușescu și a rămas pământul asta. Am fost la o firmă specializată în retrocedare că trebuie acte...De când era Viorel Lis primar...”, a mai adăugat aceasta.

În plus, Daniela a mărturisit că a fost vorba de un proces destul de lung, ce s-a întins pe cinci ani și abia de curând, a fost luată o decizie în favoarea sa. Astfel, ea va primi banii în tranșe.

„Iau în tranșe banii...Dacă trebuie să dai ceva la stat, e altfel...Problema este că dacă ai tu de luat ceva de la stat, trebuie să aștepți. Mă întreba cineva cum fac dacă primesc bani. Eu mă bucur oricât ar fi”, a mai spus artista.

„Ei se iau după nişte criterii şi mi-au calculat o sumă și mi-au spus avocaţii că nu e corect. Au recalculat, nu am primit banii pe casă, terenul avea şi o casă, dar una peste alta mulţumesc lui Dumnezeu că am putut să iau şi atât şi e ok.

Orice ban pe care îl primeşti, chiar dacă e meritul tău e binevenit, nu cred că e cineva care spune că nu vrea 100 şi ceva de mii de euro. Sunt ok, m-aş fi bucurat dacă trăia mama şi vedea că, după atâţia ani, am reuşit să luăm ce era al ei, al nostru”, a mai detaliat aceasta.

