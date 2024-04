Dănuţ Lupu, primele declarații după ce a fost eliberat din închisoare. Gestul controversat pe care l-a făcut față de o jurnalistă

Dănuţ Lupu a ieșit din închisoare, după șase luni. Fostul fotbalist a făcut un adevărat circ la ieșirea din penitenciarul Rahova, insultându-i pe jurnaliștii aflați la fața locului. Ce gest a făcut!

Dănuț Lupu a fost condamnat pe 2 octombrie 2023 de Curtea de Apel București la șapte luni și zece zile de închisoare cu executare, după ce instanța a constatat că e recidivist, potrivit digi24.ro. Iată care a fost prima declarație a fostului jucător de fotbal la ieșirea pe poarta penitenciarului!

Primele declarații ale lui Dănuț Lupu la ieșirea din închisoare

Dănuț Lupu a făcut câteva declarații evazive la ieșirea din penitenciarul Rahova, în fața jurnaliștilor care l-au luat la asalt cu întrebări.

Fostul fotbalist a mai precizat că nu a făcut accident, nu a fost prins sub influența substanțelor interzise și nici nu a omorât pe nimeni. Mai mult, el consideră că și-a plătit greșeala prin perioada în care a stat în spatele gratiilor.

„Ce să vorbesc cu voi? Dar de ce să vorbesc? Eu cred că, până la urma urmei, am făcut o greşeală, am plătit pentru ea. Regret ceea ce am făcut, nu cred că mai are rost... Merg acasă, am o familie, am ce face. O să merg şi o să fac tot posibilul pentru a-mi recupera carnetul. În momentul în care îl voi lua, voi conduce iar.”, a declarat Dănuț Lupu în fața jurnaliștilor, potrivit digi24.ro.

Dănuț Lupu, gest controversat față de o jurnalistă: „Doar am mângăiat-o”

Ulterior, Dănuț Lupu a pus în scenă un adevărat show la ieșirea din penitenciarul Rahova. După ce ar fi încercat să îi evite pe jurnaliștii prezenți, fostul fotbalist a făcut un gest care a provocat indignare.

Mai precis, după ce o jurnalistă i-a adus aminte că a încălcat regulile şi a condus, în repetate rânduri, fără să aibă un permis de conducere valabil, acesta s-a enervat extrem de tare.

„Să respect regulile? Stați puțin. Eu nu am făcut niciun accident, nu am fost prins drogat, n-am omorât pe nimeni. (...) Și dumneata acum mă hărțuiești. Ba da. Dacă eu nu vreau să vorbesc și tu îmi bagi microfonul în gură, ce înseamnă lucrul ăsta?”, a replicat Dănuț Lupu, care, imediat după ce și-a dat seama de ce a făcut, i-a pus mâna pe frunte jurnalistei și i-a spus: „Sărut-mâna, ești drăguță.”, potrivit digisport.ro.

„Nu vi se pare în neregulă să atingeți așa un reporter?”, l-a întrebat un jurnalist pe Dănuț Lupu, la care el a replicat: „Nu i-am făcut nimic, doar am mângâiat-o!”, potrivit sursei citate mai sus.

