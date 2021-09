David Lehman a declarat pentru Fox News că fetița lui nu a fost rănită în acest incident și nici păianjenul mare nu a avut de suferit.

David Lehman și-a surprins bebelușul când se juca cu o tarantulă imensă. Momentul de panică a fost înregistrat de o cameră video

David Lehman, tatăl fetiței, în vârstă de 36 de ani, provine din Tucson, Arizona. El a povestit întâmplarea care i-a dat fiori și pe care nu crede că o s-o uite prea curând.

Camera video, montată în afara locuinței familiei, a surprins momentul când bebelușul se juca. Fetița de 18 luni era așezată pe jos, pe lângă câteva scaune de exterior și lângă o masă, și mișca un recipient de cafea, în care era tarantula. La scurt timp, tatăl fetiței, pe numele ei Blake, ajunge lângă ea și, din spusele bărbatului, a întrebat-o cu ce se joacă acolo, iar ea i-a răspuns: "Cu un gândac".

Tatăl fetiței a declarat: "Abia învață să vorbească, are un an și jumătate. E perioada aia a anului când sunt mulți gândaci, multe insecte, peste tot, așa că atunci când o mai aud spunând 'gândac', mă gândesc: 'Ah, OK, ai prins iar unul dintre acei mici gândaci'..."

Potrivit tatălui, fetița a ridicat apoi recipientul de cafea, moment în care bărbatul a văzut păianjenul mare, veninos. "O tarantulă imensă, care părea oricum și mai mare lângă mânuțele alea de bebeluș".

În filmuleț, tatăl are o tresărire, țipă și încearcă să îndepărteze recipientul din mâinile fetiței. "I-am dat peste acel recipient, ea l-a ținut", a povestit bărbatul. Totodată, deși e ușor împinsă, fetița a căzut pe iarba artificială, așa că nu a fost rănită, dar tatăl ei a mai spus că tarantula aterizase pe umărul ei. Imediat după, bărbatul o ia pe Blake în brațe și pleacă cu ea din acea zonă. Fetița a început să plângă, dar și-a revenit rapid ulterior.

"În următoarele cinci minute, era OK", a mai declarat tatăl fetiței.

"M-am simțit șocat la acel moment", a spus David. "Dar apoi, când m-am calmat, am realizat că reacția mea a fost chiar amuzantă. Trebuie să demonstrezi că ești acest tată curajos și tu asta faci?", a spus el, mai mult pentru sine.

După ce toți din familie s-au calmat, David a căutat și prins tarantula și a eliberat-o departe de locuința lor. "Niciun paianjen nu a fost rănit în acest incident și nici fetița mea nu a pățit nimic", a declarat bărbatul, mai adăugând, în glumă: "Cred că doar mândria mea a avut de suferit, a fost cel mai jenant moment din viața mea, probabil".

