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De ce nu vrea Valerie Lungu să își boteze viitorul copil. Explicația vedetei: „El o să aleagă singur”

Valerie Lungu a făcut dezvăluiri neașteptate despre credință și despre planurile pe care le are alături de soțul ei, Alex Gîlcă.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 08:15 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 08:47
De ce nu vrea Valerie Lungu să își boteze viitorul copil | instagram.com
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Influencerița a mărturisit că își dorește să se boteze din nou, însă nu are de gând să își boteze viitorul copil. Valerie a explicat de ce a luat această decizie, dar și ce își dorește să facă înainte de cununia religioasă.

De ce nu vrea Valerie Lungu să își boteze viitorul copil

Valerie Lungu a mărturisit că, atunci când va deveni mamă, își dorește să îi ofere copilului libertatea de a decide singur în privința credinței. Vedeta consideră că botezul trebuie să fie o alegere conștientă, motiv pentru care nu intenționează să organizeze această ceremonie atunci când copilul va fi mic.

„Nu, nu o să fac nici botez la copii, deci nu mai aștepta la chestia asta.
Copilul o să crească singur, Doamne ajută, mare, și o să-i dau cărticica în mână, eu o să-i spun despre, dar el o să aleagă singur ce vrea pentru el și pentru viața lui”, a declarat Valerie Lungu în podcastul Biancăi Drăgan.

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Vedeta a explicat că această decizie are legătură cu propria experiență și cu felul în care a ajuns să privească religia.

“Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, clar îți dai seama că atunci când ai fost botezat când erai mic, inconștient, nu se pune. Adică nu se pune ca fiind… N-a fost alegerea mea, a fost alegerea părinților mei, pe care o respect, dar în continuare eu am decis să-L cunosc altfel, prin alți ochi și îmi dau seama că ar fi păcat să nu facem pasul ăsta împreună”, a mai spus Valerie Lungu.

Valerie Lungu și Alex vor să se boteze din nou înainte de cununia religioasă

Deși s-au căsătorit civil, Valerie Lungu și Alex nu au făcut încă ceremonia religioasă. Cei doi își doresc să se boteze din nou, de această dată fiind pe deplin conștienți de alegerea lor: „Este foarte importantă ceremonia religioasă, chiar foarte importantă. Este un subiect destul de sensibil pentru mine și pentru Alex, în momentul de față, pentru că noi nu am făcut momentan încă ceremonia religioasă, pentru că vrem să mai facem încă un pas înainte de chestia asta, și anume botezul. Am vrea să ne mai botezăm odată, pentru că vrem să fim conștienți de alegerea pe care o facem și vrem să o facem împreună.
N-aș vrea neapărat să intru foarte mult în detaliu, dar am vrea să facem pregătirea pentru botez, în primul rând, ceea ce am început și o facem, și ulterior să ne și botezăm, pentru că scrie și în Biblie că atunci când te botezi trebuie să fii conștient de alegerea pe care o faci. Mi se pare un pas important. Împreună. Am discutat împreună, am vorbit despre chestia asta. Clar era un subiect foarte sensibil pentru mine, pentru că eu sunt creștină, citesc Biblia, îmi place, mă duc la biserică. Și atunci cumva i-am spus și lui Alex: «Uite, eu vreau chestia asta să o facem împreună, să simțim împreună, vreau și tu să-L cunoști pe Dumnezeu în așa fel cum L-am cunoscut eu și consider că ne-ar ajuta și pe noi pe viitor să vedem altfel lucrurile». Și a simțit și el același lucru și sunt foarte fericită că o facem împreună”, a mărturisit Valerie Lungu.

Ce a determinat-o pe Valerie Lungu să se apropie de Dumnezeu

valerie lungu

Valerie Lungu a vorbit și despre un moment dificil din copilărie. Accidentul de mașină suferit de mama sa a făcut-o, la vremea respectivă, să își piardă încrederea în Dumnezeu. Lucrurile s-au schimbat după ce s-a mutat la București: „Păi eu Îl învinovățeam pe Dumnezeu și pe Iisus pentru faptul că mama a avut un accident de mașină când eram în clasa a cincea. Și de atunci cumva eu am zis că El e vinovat pentru absolut tot ce mi se întâmplă în viață, până nu a apărut o persoană în viața mea când am venit la București și mi-a zis: «Băi, nu e așa. Hai să-ți arăt de fapt cum este». Și mi-a deschis Biblia, mi-a arătat-o. Persoana care a venit foarte bine la momentul potrivit în viața mea, să mă învețe și să-mi arate cumva direcția, unde trebuie să o iau și cum trebuie să o iau. Și de atunci pot să zic așa că sunt cumva schimbată și încerc zi de zi să fiu o persoană mai bună, zi de zi să învăț chestii. Și, da, și de când l-am cunoscut pe Alex a fost un proces foarte lung în care noi am discutat. El a avut nevoie de momentul lui în care să înțeleagă și el anumite aspecte. Pentru că, na, nu poți să faci un lucru forțat. Vreau să știi tu pentru tine, pentru sufletul tău, pentru că până la urmă e o chestie foarte spirituală și dacă nu o simți, e degeaba. Și a venit momentul când simte și el, simt și eu și cumva suntem amândoi efectiv în momentul potrivit să facem acest lucru împreună”, a povestit Valerie Lungu.

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