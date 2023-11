De la ce pornesc certurile dintre Carmen de la Sălciua și soțul ei. Cât de repede se împacă: „Niciodată nu ne-am culcat supărați”

Carmen de la Sălciua a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit de la ce pornesc certurile între ea și soțul său. Iată ce dezvăluiri neștiute a făcut cântăreața!

Carmen de la Sălciua a depus eforturi considerabile și a reușit să își facă o carieră de succes, lăudându-se cu un număr impresionant de fani. Însă, nici în viața personală nu o duce rău. Cântăreața și soțul ei, Marian Corcheș, formează un cuplu de doi ani și sunt căsătoriți de un an.

Dar, deși sunt fericiți împreună și par că au căsnicia perfectă, Carmen de la Sălciua recunoaște că nu este tot timpul așa și că, adesea, mai apar și neînțelegeri.

De la ce pornesc certurile dintre Carmen de la Sălciua și soțul ei: „Avem nevoie să dormim”

Într-un interviu exclusiv pentru Spynews, Carmen de la Sălciua a dezvăluit că, de cele mai multe ori, oboseala își spune cuvântul în relația lor. Astfel că, după ore întregi de muncă, ea și soțul ei ajung să mai aibă și discuții în contradictoriu.

„De la oboseală ne certăm în cea mai mare parte, dar trece repede, pentru că ne și dăm seama repede că de fapt nu avem nevoie să ne certăm, ci avem nevoie să dormim. Trece repede. Pot să spun, fără lipsă de modestie, că am avut doi ani de relație, și implicit de căsătorie, de un an, în care lucrurile pe care le-am avut de spus ni le-am spus la nivel de discuție și nu s-au sesizat așa mici neplăceri în relație, adică să fiu stresată cumva că am purtat o discuție cu soțul meu. Nu, niciodată.”, a mărturisit Carmen de la Sălciua pentru Spynews.

Pe de altă parte, cântăreața a precizat faptul că momentele tensionate trec foarte repede, mai ales că își dau seama că este vorba despre stres acumulat. Totodată, Carmen de la Sălciua a ținut să precizeze că de la începutul relației nu au existat certuri de amploare, iar tot ce și-au spus a fost la nivel de discuție.

Cum reușesc Carmen de la Sălciua și soțul ei să treacă peste momentele grele

Carmen de la Sălciua nu s-a oprit cu declarațiile aici și a mărturisit că tot timpul au rezolvat discuțiile pe moment și nu au așteptat să treacă vremea, ca să se acumuleze.

Ea a mai adăugat că un alt aspect care le-a fost de ajutor este faptul că mereu văd în jur diverse situații din care au de învățat.

„Mereu le-am rezolvat pe moment, când a fost oboseală am sesizat-o amândoi, cred că după o anumită vârstă ai și o anumită înțelepciune în relații. Noi, oamenii care umblăm și suntem mereu pe drumuri, vedem foarte multe situații, mulți oameni, iar atunci reușești de la fiecare să înveți ceva. Viața de artist te transformă și te face să evoluezi. Niciodată nu ne-am pus în pat supărați, am rezolvat problema, am discutat-o.”, a mai transmis cântăreața pentru sursa citată.

