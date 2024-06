Delia, pățanie „ca în Asia Express”. Ce i s-a întâmplat artistei peste hotare, unde a plecat fără soț: „Eram copilul pierdut”

Delia a povestit că a trecut printr-o situțaie demnă de provocările din Asia Express. Jurata iUmor a ajuns să se înghesuie pe bancheta din spate cu mai mulți oameni, după ce a căutat mai bine de o oră un taxi în aeroportul din Veneția. Artista a explicat cum a ajuns în această situație.

Artista a plecat la Veneția fără soțul ei, pentru că Răzvan Munteanu a mers în München pentru a asista la meciul România - Ucraina de la Euro 2024. După ce a ajuns la cazare, Delia a pvestit prin câte a trecut. Peripețiie au început în aeroportul din Londra, unde și-a uitat bagajul. Când a ajuns în Veneția, Delia și-a dat seama că nu are bani cash.

„Aventura mea tocmai s-a terminat și am ajuns aproape la destinație după o zi plină de ceva de genul Asia Express. Doamne, îți mulțumesc că m-ai adus pe mine la destinație. Am venit din Londra în Veneția. Era să pierd avionul de 3 ori. Mi-a întârziat zborul. Aleargă prin aeroport. Du-te, mi-am uitat bagajul undeva. A fost panică! Am crezut că pierd al doilea zbor. M-am dus să-mi cumpăr o apă și o ciocolată și dă-i spre poarta pe care abia am găsit-o, pentru că o confundasem cu altă poartă. Erau 500 de avioane care mergeau la Veneția. La poartă mi-am dat seama că n-am bagajul. Am fugit, l-am găsit încă acolo, era o femeie de serviciu care se întreba ce-i cu ăsta. S-a uitat urât la mine, l-am luat, am fugit, am prins zborul. Am prins zborul, ajung în Veneția. Știam unde am cazare, mă duc să caut taxi. Ies, nu sunt taxiuri. 700 de autobuze, dar niciun taxi. Zic: Bă, ce fac? Nu puteam să plec din aeroport! Era ceva haos total. Erau doar niște autobuze care mergeau în Padova”, a povestit Delia pe Instagram.

Delia a spus că nu va mai pleca niciodată fără soțul ei, care se ocupă de tot ce ține de transport și organizare.

„Asta pentru că m-am obișnuit să fiu de mână cu el (n.r. soțul Răzvan Munteanu) și să facă el totul și eu să stau momâie, eu să fiu într-o bulă așa atemporală. Sunt ca un pui de găină efectiv. Nu că-s incapabilă, dar nu am avut unde și de ce, pentru că mereu suntem împreună”, a povestit Delia.

Delia a mărturisit că a fost ajutată de niște oameni care au luat-o cu mașina și au dus-o și la înghețată la miezul nopții.

„Am stat o oră, mi-am luat un sendviș, moartă de foame pe acolo, a venit un nene taximetrist și mi-a spus că-mi comandă el un taxi, că nu sunt taxiuri, vine un coleg de-ai lui, un nene în vârstă și-mi zice să-I dau 150 de euro cash și eu nu aveam cash. M-am pus pe bancă și așteptam la mila Domnului. N-a vrut nimeni să mă ia.

Întreb pe un domn: Puteți să-mi dați un număr de taxi, că sunt pierdută de vreo oră bântui pe aici și nu pot să ajung la destinație. Și-mi zice: Hai că te ducem noi daăc e, dar suntem mai mulți, că trebuie să ne vină neamurile din Madrid și o să ne înghesuim. Zic: Nu-i problemă. Uite acum fac figuri, nu-I problemă mă înghesui. Și ne-am înghesuit. Eram 4 sau 5 pe bancheta din spate. Și am asistat la toate discuțiile lor despre vacanță, despr eunde au fost, de unde veneau, ce povesteau. A fost atât de ciudat și eram atât de în plus și mă mai întrebau din când în când dacă sunt ok, dacă am aer să respir. M-au dus la o înghețată. Eram copilul pierdut. Fiul ploii”, a povestit Delia care a concluzionat: „Cine nu ar eun Răzvan, să-și cumpere!”

