Delia, soția lui Lino Golden, s-a lăsat pe mâna medicului estetician. Cum s-a filmat pe patul de spital, imediat după intervenție

Soția lui Lino Golden a suferit o intervenție estetică pentru o schimbare majoră de look. Delia a filmat totul și își ține fanii la curent cu starea ei din prezent, prin intermediul rețelelor sociale.

Delia, soția lui Lino Golden și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe. La doar 24 de ani, fata s-a lăsat pe mâna medicului estetician pentru a-și schimba înfățișarea. Extrem de bucuroasă că a făcut acest pas, fosta concurentă din primul sezon Power Couple România s-a filmat pe patul de spital, imediat după operație.

La ce intervenție estetică a apelat soția lui Lino Golden. Delia și-a ținut urmăritorii la curent cu fiecare pas făcut

În cadrul competiției Power Couple România, unde a participat alături de partenerul ei, Lino Golden, Delia a spus în mai multe rânduri că are un complex legat de sânii ei. Acum, tânăra și-a făcut curaj și a apelat la o intervenție de augumentare a bustului.

Înainte de intervenția esteitică, aceasta a explicat toți pașii prin care urma să treacă, mărturisând și cât este de emoționată cu privire la anestezie și recuperare.

Articolul continuă după reclamă

„Astăzi este o zi foarte importantă pentru mine. După mult timp de gândit am luat decizia de a mă opera pentru mărirea sânilor. Da, am emoții foarte mari pentru că îmi este frică de operație. Nu îmi este frică de operație, cât îmi este frică de anestezie și am emoții să văd rezultatul. Am multă încredere în domnul doctor, însă nu îmi pot imagina cum aș arăta eu. Cred că voi arăta bine. Acum sunt și 1000 de gânduri înainte de operație. M-au echipat. M-au pregătit. Sunt foarte curioasă cum o să arăt. Nu pot să-mi imaginez cum o să arăt cu sâni mari. Știu că o să-mi placă, dar nu pot să îmi imaginez. Mi se pare că trec prin toate stările. Mai am o jumătate de oră, parcă trece așa repede timpul”, a declarat Delia pe contul ei de Instagram.

Așa cum le-a promis prietenilor ei virtuali, ea a revenit cu detalii și imediat după intervenție. Aceasta s-a filmat pe patul de spital, fără pic de machiaj pe chip, la doa câteva ore după ce s-a trezit din anestezie și a anunțat că totul a fost mai ușor decât își imaginase ea.

„Gata. Am făcut-o. Am ieșit din sala de operație de câteva ore, dar acum am ajuns în camera mea. Am avut mare nevoie de somn și țin să vă spun că toate emoțiile simțite au fost degeaba. Nu mă doare nici pe aproape cum îmi imaginam. E o durere ușoară. mă ustură sub sâni, iar mișcările îmi sunt limitate. Eu mă așteptam la ceva mult mai rău. Am reușit să merg la baie singură, ceea ce eu nu mă așteptam și sunt convinsă că mâine o să mă simt și mai bine”, a mai spus soția lui Lino Golden.

Lino Golden și Delia s-au căsătorit

Lino Golden și Delia s-au căsătorit pe 19 aprilie 2024, după o relație de aproape doi ani. Tinerii au strălucit în cadrul unui dintre cele mai importante evenimente din viața lor.

Cei doi s-au cununat civil și au fost înconjurați de oamenii apropiați care, și pe care îi iubesc cu adevărat.

Lino Golden, îmbrăcat într-un costum elegant total negru, i-a impresionat cu adevărat pe fanii care sunt obișnuiți să îl vadă întotdeauna purtând un stil cu totul diferit. Cântărețul de muzică trap a renunțat la hainele largi ce aparțin stilului urban și a dat dovadă că se poate simți la fel de bine și în haine elegante care nu sunt tocmai în zona lui de confort.

Delia, de asemenea, adeptă a stilului urban a renunțat la hainele negre care îi pun stilul în evidență și a îmbrăcat o rochie superbă albă și cu umerii goi, care i-a accentuat talia de invidiat pe care o are.

Emoționați, dar încrezători, Lino Golden și Delia au spus marele „DA” în fața ofițerului stării civile. Artistul o ceruse în căsătorie pe fată în urmă cu doar câteva luni, iar relația lor a devenit din ce în ce mai sudată în urma participării în cadrul competiției fenomen Power Couple România.