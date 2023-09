Alex Velea și Antonia trăiesc o frumoasă poveste de iubire de un deceniu și urmează să facă un pas important în relația lor.

Frumoasa artistă a fost cerută în căsătorie acum doi ani, însă atât ea, cât și logodnicul ei se gândesc serios să se pună pe treabă în ceea ce privește pregătirile de nuntă. Momentan, ambii și-au ales nașii de cununie, însă nu au pus la punct și alte detalii. Iată ce a declarat artistul!

Detalii noi despre nunta lui Alex Velea cu Antonia. Cine vor fi nașii cuplului și ce a spus artistul despre data evenimentului

Invitat în platoul de la Xtra Night Show, cu Dan Capatos, Alex Velea a povestit despre relația sa cu femeia pe care o iubește de mulți ani și căruia i-a dăruit doi fii, pe Akim și pe Dominic.

”A fost perioada asta cu pandemia. Acum toamna asta ne doream iarăși să ne concentrăm pe treaba asta, nu am apucat să ne găsim o locație mișto. Nu știm nici pe cine o să invităm, știm doar cine or să fie nașii. (...) Lucian de la Global și Bianca. Suntem prieteni de-o viață, ei sunt și căsătoriți. Nu știu și cu lista asta, avem foarte mulți prieteni. Dacă ar fi să o facem așa intim. am face-o noi cu părinții, cu nașii și cu încă două trei familii. Mie mi-ar plăcea ca Antonia să fie foarte relaxată și fericită, să nu fie stresată”, a spus Alex Velea, în cadrul emisiunii.

Mai mult, artistul vrea să fie un tată model pentru copiii lui, așa cum a văzut în propria sa familie. Logodnica lui mai are o fată adolescentă, pe Maya, din fosta căsnicie cu Vincenzo Castellano, care a rămas să locuiască în Italia. Fiica ei se înțelege foarte bine atât cu Alex Velea, cât și cu frățiorii vitregi.

„Cel mai are compromis a fost când am acceptat să trăiesc cu alți oameni mai mult decât cu familia mea.(...) Încerc să fiu un tată model, la rândul meu am avut un tată pe care l-am apreciat și pe care și acum îl apreciez. Cred că la rândul meu nu voi dezamăgi. M-au crescut cu niște principii pe stil vechi care cred că se aplică și în zile noastre”, a dezvăluit Alex Velea, la un moment dat, pentru Antena Stars.

La rândul ei, Antonia are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului ei, căruia i-a spus un sincer Da!, atunci când a fost cerută în căsătorie.

„Avem o relație frumoasă de peste 10 ani, cu extrem de multe momente frumoase, cu momente dificile, dar cel mai important: cu multă iubire, cu respect, cu apreciere față de cariera celuilalt, sprijin emoțional, profesional. Sunt fericită să trăiesc o poveste de iubire atât de frumoasă, cu un om minunat, cu suflet bun.

Nu cred că există cuplu care să nu aibă discuții, important e cum treci peste ele și să nu le lași să afecteze relația.

Relația noastră este construită pe multă comunicare, pe lângă iubire, respect, suport reciproc. Așa că și atunci când vine vorba de creșterea și educarea copiilor noștri, discutăm, analizăm și luăm deciziile potrivite pentru ei. Suntem o echipă în tot ceea ce facem', a povestit ea, conform Avantaje.