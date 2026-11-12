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Din 30 noiembrie, la Antena Stars, Denise Rifai prezintă TOC Show: ”cel mai frumos produs dintre toate”

Așteptată de către mulți dintre telespectatori, una dintre cele mai cunoscute realizatoare din media este gata de revenire! După luni de muncă și pregătire, Denise Rifai dă startul celui mai fresh format! Din 30 noiembrie are loc premiera sezonului, la Antena Stars – TOC Show!

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 14:18 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 14:20
Din 30 noiembrie, la Antena Stars, Denise Rifai prezintă TOC Show: ”cel mai frumos produs dintre toate” | Antena 1
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În scurt timp, spectacolul are o nouă atitudine, iar în centrul ei se află cea care știe să întoarcă toată privirile cu opiniile ei, cea care știe să pună întrebările și să afle cele mai incomode adevăruri - Denise Rifai!

Denise Rifai prezintă TOC Show: ”cel mai frumos produs dintre toate”

De luni până joi, de la ora 21:30, Denise va îmbina forța și echilibrul, într-un show puternic și complex, care aduce atitudine și spectacol. Un format cu interviuri eveniment, cu invitați din toate domeniile, care vor surprinde și emoționa, în același timp, dar și cu opinii puternice venite din partea celorlalți specialiști aflați în platou.

Elementele surpriză urmează să fie anunțate în următoarea perioadă, însă până atunci, Denise Rifai este pregătite să le ofere celor de acasă toate motivele pentru a nu rata niciun minut: ”A venit și momentul în care vă pot dezvălui numele acestei emisiuni – TOC Show! Sunt atât de încântată, este cel mai frumos produs al meu, dintre toate cele de până acum. Aducem invitați de calitate, nume surprinzătoare pe care vă veți dori să le vedeți, interviuri pline de substrat și de informații de neratat, dar și o rubrică la care nu vă așteptați! Sunteți pregătiți? Pentru că eu sunt! Și din 30 noiembrie, vă aștept la Antena Stars, să-mi fiți aproape și să comentăm împreună tot ce contează cu adevărat. Pe TOCURI, fiți gata! Începem!”.

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Cele mai interesante informații despre noul format, dar și primele imagini din culise, pot fi urmărite pe paginile de sociale media ale TOC Show și Antena Stars!

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