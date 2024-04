După o despărțire care a surprins pe mulți dintre fanii lor, Dorian Popa și Claudia Iosif continuă să stârnească curiozitatea cu privire la motivele din spatele separării lor. Ce a dezvăluit Dorian Popa.

Deși nu au oferit detalii precise în legătură cu acest aspect, Dorian a răspuns recent unei întrebări care a fost pe buzele multora.

Dorian Popa a explicat care a fost realul motiv pentru care el și Babs s-au despărțit. Ce s-a întâmplat cu adevărat

Cuplul format din Claudia Iosif și Dorian Popa a fost o prezență constantă timp de 11 ani, iar anunțul despre sfârșitul relației lor a fost un șoc pentru fani. La momentul respectiv, cei doi nu au făcut publice prea multe detalii despre ce i-a determinat să meargă pe drumuri separate. Cu toate acestea, într-un podcast recent găzduit de Ana Maria Prodan, Dorian Popa a făcut câteva declarații care aruncă lumină asupra situației.

Întrebat dacă a înșelat-o pe Claudia, Dorian a evitat să ofere un răspuns direct, dar a recunoscut că atât el, cât și Claudia, au făcut greșeli în relația lor.

”Am greșit! Cred că este de ajuns să spun asta! Nu am cercetat niciodată să văd cum mi s-a greșit înapoi, dar, cu siguranță, poate că au existat greșeli și din partea cealaltă. Eu sunt de părere că o relație se strică din ambele puncte de vedere și eu vreau să cred că deși atunci când o relație se termină, este așa ca o furtună. Noi, Claudia și eu, avem puterea să reușim să ieșim la liman și să avem o relație de prietenie decentă”, a dezvăluit artistul în podcast-ul Anamariei Prodan.

Chiar și după câteva luni de la despărțire, Dorian Popa și Claudia Iosif pot afirma că relația lor este una amiabilă. Ei au decis să rămână prieteni, mai ales având în vedere că împart custodia lui Cheluțu, câinele lor. Dorian este hotărât să fie alături de fosta sa iubită în orice moment, chiar și în procesul de construcție al casei sale, potrivit ego.ro.

”Pur și simplu cred că relația noastră se împotmolise. Greșeli au fost de ambele părți, poate chiar au fost mai multe greșeli din partea mea. Niciodată nu am spus că m-am comportat perfect în relația asta. Uite că în ziua de astăzi suntem bine!

Nu ne vedem, pentru că sunt de părere că lucrurile astea nu au cum să se întâmple în primul an după despărțire, dar să nu uităm că îl avem pe Cheluțu, care este când la mine, când la ea. Eu am ajutat-o cu absolut tot ce și-a dorit în privința construcției casei ei și oricând are nevoie de mine, eu sunt acolo”, a mai precizat cântărețul.