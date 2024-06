Dorian Popa a fost trimis în judecată după ce în octombrie 2023 a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise.

Dorian Popa riscă ani grei de închisoare după ce a condus sub influența substanțelor interzise. El a fost trimis în judecată.

Dorian Popa, trimis în judecată după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. Câți ani de închisoare riscă

Dorian Popa a fost trimis în judecată după ce anul trecut a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Dosarul este înregistrat la Judecătoria Cornetu, conform b365. Artistul riscă o pedeapscă de cinci ani de închisoare.

În octombrie 2023, Dorian Popa a fost trimis în judecată după ce a fost prins drogat la volan. Artistul era îmbrăcat în lenjerie intimă și halat când a fost tras pe dreapta de către polițiști.

Articolul continuă după reclamă

Inițial, influencerul a negat consumul de droguri și a afirmat că a participat la o petrecere la care s-ar fi consumat. Însă, după ce a recunoscut că a consumat pasiv, a revenit cu o altă declarație în mediul online, acolo unde este urmărit de o mulțime de oameni. El a afirmat că a consumat canabis.

După ispravă, Dorian Popa a rămas fără permisul de conducere. Ulterior, analiza toxicologică a ieșit pozitivă la consumul de canabis. Astfel, la sfârșitul anului 2023, într-un podcast, Dorian Popa își asuma greșeala și susținea că regretă.

Citește și: Claudia Iosif s-a mutat din casa lui Dorian Popa, dar pare să nu locuiască singură. Cum s-a dat de gol Babs

Ce spunea Dorian Popa la scurt timp după ce a fost prins drogat la volan

„Am greşit indiscutabil. Nu am circumstanţe atenunante. Îmi pare nespus de rău că prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ. Nu vreau să mă scuz”, a mărturisit Dorian Popa în videoclip.

„Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecinţele actiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliţie, lucru pe care îl regret şi am ieşit pozitiv chiar şi la câteva zile după ce am consumat”, a declarat el.

Dorian Popa a explicat şi de ce era îmbrăcat doar cu halat: „Recunosc, ieşisem din duş, am tras un halat pe mine, nici nu m-am uscat pe păr şi, ca retardatul, m-am urcat în maşină, m-am dus la magazin, la scurt timp m-a oprit poliţia, poliţiştii au fost foarte respectuoşi şi si-au făcut datoria. Şi eu am fost cooperant, politicos, respectuos, lucru care poate fi dovedit. Am respectat toate indicaţiile lor”.

Citește și: Ce relație au Dorian Popa și Babs după despărțire. Un detaliu i-a dat de gol

A durat 10 minute până când aparatul a oferit rezultatul: „Au fost cele mai lungi din viaţa mea şi au fost cele în care mi-am învăţat lecţia. Pentru că am realizat că indiferent de rezultat, pozitiv sau negativ, nu-mi mai doresc să trec în viaţa mea prin aşa ceva, dintr-o greşeală stupidă”.

„Până şi poliţiştii au fost surprinşi de rezultat, pentru că ei se aşteptau, dacă e să ies pozitiv la ceva, să ies pozitiv la cocaină. Lucru total fals. Sunt o fire energică, expansivă”, a adăugat el.