După "Ghiță", Cleopatra Stratan revine în muzică în postura de femeie! O vezi și parcă nu crezi că e ea: Transformarea e uluitoare!

Cleopatra Stratan este o domnişoară în toată firea, are 15 ani şi este transformată total! Artista şi tatăl ei au acordat un interviu în exclusivitate la Antena Stars.

"Am fost absentă, dar am făcut canto, pian, teatru. Îmi place să gătesc, dar muzica rămâne pe primul loc. Pot să zic că mi-am trăit frumos copilăria, chiar dacă am avut multe concerte. Am avut și prieteni, niciodată n-am lăsat copilăria pe primul plan. Eu sunt mândră că sunt fiica lui și că mă încurajează și avem un raport deschis", a declarat Cleopatra Stratan, la "Star Matinal de Weekend".

Desigur, domnișoara a venit însoțită de tatăl său, cel care a promovat-o și susținut-o în cariera muzicală încă de mică.

"O să lansăm proiectul la care mă gândesc eu de mult, o să avem o formație noi cu doi cu încă o persoană. Din toamnă, la anul pe timpul ăsta o să lansăm un album pe genul familia Stratan. Cleopatra pentru mine este cel mai cuminte copil, care m-a înțeles dintr-un cuvânt și sper să aibă toți părinții așa copii ascultători și modești", a mărturisit Pavel Stratan, tatăl Cleopatrei.