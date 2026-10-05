Ela Crăciun, prezentatoarea Antena 3 CNN, a ajuns să facă un RMN. Simptomul care a trimis-o la investigații

Ela Crăciun a ajuns să facă un RMN cu substanță de contrast, după ce s-a confruntat cu dureri de cap puternice. Ce au arătat investigațiile.

Ela Crăciun, prezentatoarea de la Antena 3 CNN, a trecut printr-o perioadă în care starea sa de sănătate a făcut-o să apeleze la mai multe investigații medicale. După ce, în urmă cu aproximativ două săptămâni, le povestea celor care o urmăresc în mediul online că nu s-a simțit bine, vedeta a continuat seria controalelor și a ajuns să facă un RMN cu substanță de contrast.

Ela Crăciun a ajuns să facă un RMN, după ce s-a confruntat cu dureri de cap

Prezentatoarea le-a explicat urmăritorilor săi de ce medicii i-au recomandat investigația. Pe lângă analizele de sânge, monitorizarea cu Holter și consultul cardiologic, Ela Crăciun s-a confruntat și cu dureri de cap puternice, care, spune ea, mai apar din când în când. Din acest motiv, medicii au considerat necesară o investigație mai amănunțită.

„Acum două săptămâni v-am povestit că mi-a fost foarte rău. Pe lângă analize, Holter și consultul cardiologic, pentru că am avut și niște dureri de cap îngrozitoare care, mai rar, încă apar, mi s-a recomandat și un RMN cu substanță de contrast”, a povestit Ela Crăciun în mediul online.

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Cum a fost experiența pentru Ela Crăciun

Prezentatoarea a recunoscut că a avut ceva emoții înainte de investigație, mai ales în momentul în care a aflat că va trebui să petreacă aproximativ 40 de minute în aparatul RMN. După administrarea substanței de contrast, aceasta a fost dusă în camera unde urma să fie realizată investigația.

Ela Crăciun spune că, deși inițial i s-a părut că cele 40 de minute vor trece foarte greu, experiența nu a fost atât de neplăcută pe cât și-o imaginase.

„După ce mi-au pus branula pentru substanța de contrast, m-au dus la aparat și recunosc că am avut puține emoții. Mai ales când mi-au spus că trebuie să stau acolo 40 de minute. Mi s-a părut enorm. Surprinzător, nu a fost deloc așa rău cum îmi imaginam”, a explicat ea.

Vedeta a povestit și că, în timpul investigației, a auzit tot felul de zgomote produse de aparatură. Chiar dacă își propusese să profite de timpul petrecut în aparat pentru a sta cu gândurile sale, zgomotul nu i-a permis să se relaxeze prea mult.

„Practic stai acolo, auzi tot felul de zgomote ciudate și cam atât. Am zis că stau eu cu gândurile mele, dar la ce gălăgie era, n-am reușit prea mult. Cele 40 de minute au trecut incredibil de repede”, a mai spus prezentatoarea.

Ce a spus Ela despre rezultatele RMN-ului

Vestea bună a venit după interpretarea investigației. Medicul care i-a citit rezultatul RMN-ului i-a spus că totul este în regulă. Ela Crăciun a mărturisit că se temea inclusiv că ar putea avea sinuzită, însă investigația nu a indicat nici această problemă.

„Domnul doctor mi-a citit RMN-ul și, din fericire, totul e bine. Nu am nimic. Nici măcar sinuzita aia despre care eu eram convinsă că mă chinuie de câteva zile”, a povestit ea.

După ce analizele, Holterul, consultul cardiologic și RMN-ul au avut rezultate bune, prezentatoarea a început să se gândească mai mult la perioada stresantă prin care trece și la felul în care aceasta ar putea să-i influențeze starea generală.

Ela Crăciun spune că medicul i-a atras atenția asupra unui aspect important: stresul se poate resimți puternic la nivelul organismului. Vedeta consideră că este posibil ca starea prin care a trecut în ultimele săptămâni să fi fost și un semnal că are nevoie să încetinească ritmul.

„Sincer, cred că uităm destul de des, stresul chiar se simte în corp. Iar eu sunt într-o perioadă destul de stresantă și se pare că organismul meu încearcă să-mi transmită și el asta în felul său”, a transmis prezentatoarea.

În urma experienței, Ela Crăciun spune că își dorește să fie mai atentă la semnalele pe care i le transmite propriul organism și să învețe să ia o pauză atunci când simte că are nevoie.

„Poate că ăsta a fost felul corpului meu de a-mi spune: gata, mai oprește-te puțin”, a concluzionat ea.