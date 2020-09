O mai ții minte pe Bella, din seria Twilight? Kristen Stewart este de nerecunoscut. Actrița a fost fotografiată, într-o parcare, în timpul unei discuții aprinse

Cum arată Katy Perry la cinci zile după ce a născut

Katy Perry a împărtășit cu fanii cum arată viața la cinci zile după ce aduci pe lume un bebeluș. Artista a apărut în lenjerie intimă și fără niciun strop de machiaj pe față.

Duminică seară, artista a făcut haz de necaz din pricina faptului că nu arăta ca scoasă din revistă pentru ediția din acest an a MTV Video Music Awards.

În imaginea postată în InstaStory, Katy Perry apare nefardată, în lenjerie intimă și purtân un sutien special pentru alăptare.

Artista a adăugat un fragment din piesa sa „Not The End Of The World” (n.r.- nu este sfârșitul lumii) postării. Mai mult, și-a dezvăluit stilistul ce a contribuit la crearea acestui nou look: @epuizarea. Imaginea poate fi văzută AICI.