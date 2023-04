Eric Braeden, renumit pentru rolul lui Victor Newman din serialul „Tânăr și neliniștit”, a anunțat că are cancer. Cum a dat vestea

Eric Braden, actorul german-american în vârstă de 82 de ani, care interpretează, de aproape 50 de ani, rolul lui Victor Newman din serialul „Tânăr și neliniștit” a vorbit, recent, într-un clip emoționant publicat pe contul de socializare despre starea sa de sănătate. Iată cum a aflat diagnosticul trist!

Eric Braden din serialul „Tânăr și neliniștit“ a fost diagnosticat cu cancer. Ce declarații a făcut pe marginea bolii

Eric Braden a anunțat că are cancer la prostată. Actorul celebru a declarat, într-o postare făcută pe Facebook, că primele simptome au început să apară în momentul în care se recupera în urma unei intervenții chirurgicale la genunchi, potrivit CNN.

„Urăsc să ofer detalii atât personale, dar cred că acest lucru poate ajuta niște bărbați mai în vârstă.“, a spus Eric Braden pe contul său de Facebook, citat de sursa menționată mai sus.

Interpretul lui Victor Newman din serialul „Tânăr și neliniștit” a mărturisit că a primit diagnosticul în momentul în care urinările au început să devină foarte frecvente. El s-a prezentat la medic, acolo unde i s-a introdus, inițial, un cateter și i s-a prescris un tratament, potrivit Adevărul.

Însă, la scurt timp după îndepărtarea sondei respective, el susține că nu a mai putut urina deloc, motiv pentru care s-a prezentat, din nou, la medic. Atunci, actorul a aflat nefericita veste că suferă de cancer la prostată.

Eric Braden a mai adăugat că, ulterior, i-a fost îndepărtată tumoarea, iar, în prezent, face imunoterapie:

„Nu e chiar atât de rău. Sper să rămână așa.(...) Inutil să spun că am fost surprins, dar am fost hotărât să înving. Am învățat, acum, să-mi ascult mai mult corpul și să nu mă mai epuizez. Voi fi din nou în formă maximă în curând.”, au fost o parte din declarațiile lui Eric Braeden pe marginea diagnosticului primit, citat de Adevărul și Spynews.

Cum a ajuns Eric Braeden să joace atâția ani în rolul lui Victor Newman din serialul „Tânăr și neliniștit”

Inițial, în anul 1980, Eric Braeden a primit rolul omului de afaceri, Victor Newman, din serialul „Tânăr și neliniștit” pentru o perioadă de doar câteva săptămâni, potrivit uneia dintre sursele citate mai sus. Însă, în scurt timp, personajul său a devenit atât de iubit de telespectatori, încât i s-a prelungit contractul, iar imaginea sa a devenit una reprezentativă pentru pelicula siropoasă.

Mai târziu, în anul 1998, Eric Braeden a câștigat un premiu Emmy pentru „Cel mai bun actor într-un serial dramatic”. Deși au existat unele discuții în anul 2009, cu privire la viitorul său în cadrul serialului, se pare că Braeden a decis să facă parte, în continuare, din distribuția îndrăgitului serial.

Actorul a jucat și în filmul „Colossus:The Forbin Project", rol în care și-a creat numele de scenă Eric Braeden, numele de la naștere fiind Hans-Jörg Gudegast.

