Erika Isac a lansat o nouă melodie feministă de 8 martie! „Femei în Parlament” vine în continuarea piesei controversate „Macarena”

Artista revine în atenția publicului din nou prin lansarea piesei „Femei în Parlament”! Iată ce mesaj transmite cântăreața de această dată.

Erika Isac, artista momentului în România, se bucură de succesul răsunător pe care celebra piesă „Macarena” i l-a adus. Cu ocazia zilei de 8 martie, cântăreața a lansat o nouă piesă feministă prin care le transmite ascultătorilor un mesaj care se leagă foarte bine de povestea piesei care a adus-o pe primul loc în trending-ul românesc.

Iată ce mesaj a transmis Erika prin intermediul piesei „Femei în Parlament”!

Citește și: Cine sunt părinții Erikăi Isac, cea care a devenit virală cu piesa Macarena. Cu ce se ocupă

Erika Isac a lansat o nouă melodie feministă de 8 martie!

Traperița care i-a detronat pe toți artiștii în urmă cu puțin timp prin lansarea piesei „Macarena” revine din nou în atenția publicului prin lansarea noii melodii „Femei în Parlament” care pare să aibă un succes la fel de răsunător precum a fost și în cazul piesei menționată anterior.

În data de 7 martie, Erika a participat în cadrul unei conferințe de presă unde a vorbit despre abuzurile și violențele împotriva femeilor și nu numai. Artista a menționat faptul că își dorește ca mesajul ei să ajungă cât mai departe și că va continua să lanseze piese feministe exact așa cum a făcut-o până acum.

În cadrul conferinței, cântăreața a abordat subiecte importante, dar a ținut să vorbească și despre noua sa piesă manifest prin care își dorește să tragă din nou un semnal de alarmă.

Ideea noii piese este reprezentată de susținerea femeilor în cadrul unor poziții de lider. Deși anul acesta este unul foarte important din punct de vedere politic, Erika a precizat faptul că totul a fost foarte spontan și fără o anumită intenție clară.

„Femeia este capabilă să fie în poziții de lider, la fel că un bărbat. Momentan eu sunt doar artist, nu am de gând să întru în politică. Că o să mă trezesc într-o dimineață că eu vreau să schimb lumea, posibil. Nu am un personaj politic pe care îl apreciez. Am fost invitată în schimb în Parlamentul European. Oamenii care se simt atacați o să găsească cu ce să te atace înapoi chiar dacă tu nu i-ai atacat. Nu m-am gândit ce o să zică haterii pentru că nu îmi pasă. Mie îmi pasă mai mult opinia fanilor pieselor mele pentru că sunt capabili” a povestit Erika pentru Observator.

Iată versurile de la care traperița se așteaptă să iasă noi discuții și critici:

„Au început să plângă toți: <<Erika, gata!>>

Se victimizează, nu suportă realitatea

N-am de unde să știu prin ce trec bărbații că nu-s unul

Noi mergem la războaie

<<Du-te **, trage cu tunul!>>

La ce război ai fost ultima dată, tu, Mirel?

Că un story de la sală nu te face colonel!”

Prin intermediul acestor versuri, fanii și-au dat seama că piesa „Femei în Parlament” este de fapt o continuare a piesei „Macarena”, iar comentariile au început să apară rapid pe această temă:

„Melodia Macarena a fost doar începutul. Acum că atenția e pe ea, e foarte bine că este pe același drum dpdv al mesajului. Pentru cine nu știe procentele: până în anul 2000 am avut sub 10% femei în parlament. Ulterior, pana în 2016 am avut în jur de 10%. În 2016 procentul a crescut la 20%, ca apoi să scadă din nou, ajungându-se în 2020 la 18.5%. Dar nu e doar parlamentul. În camera deputaților sunt 267 de bărbați și 63 de femei. În senat sunt 111 bărbați și 25 de femei. În guvern sunt doar 6 femei. Argumentul că "femeile nu sunt la fel de bune ca bărbații și de asta nu sunt mai multe" nu este viabil, deoarece în cadrul facultății de științe politice, procentul de femei este între 50% și 60%. Asta ar trebui să se reflecte și în pozițiile decizionale în mod normal. Dacă nu știți de ce e important să fie reprezentative în pozițiile politice, vă dau un exemplu clar. Dacă ar fi mai multe femei, ar exista decizii care le vizează și pe ele, de exemplu iluminatul stradal pe timpul nopții. Un bărbat, oricât de bine intenționat este, nu poate știi toate problemele specifice femeilor, de exemplu frica de a merge pe stradă noaptea într-o zonă neiluminată. Asta este doar un exemplu.”

Citește și: Cum arăta Erika Isac la 15 ani, înainte să rupă internetul cu „Macarena”. A participat la X Factor în 2015

Referitor la clip, înainte ca acesta să fie lansat în mediul online, artista a făcut câteva precizări cu multe emoții pe pagina sa de Instagram în secțiunea de InstaStory.

„Crede-ți-mă, este monstru! E unul dintre cele mai bune clipuri care s-au făcut vreodată în România din punctul meu de vedere (...) e foarte tare! Și piesa și clipul, dar clipul e monstru!”

Totodată, în cadrul conferinței de presă, artista a ținut să menționeze și faptul că a votat ori de câte ori a avut ocazia și că îi îndeamnă și pe tineri să procedeze la fel.

Cu noua sa piesă, Erika se așteaptă să stârnească un nou val de reacții și de comentarii prin care o să fie criticată, tocmai pentru că abordează un nou subiect sensibil pentru mulți.

Întrebată de un reporter Observator dacă există ceva ce a supărat-o, artista a oferit următorul răspuns:

„ (...) realitatea cu care mă confrunt inclusiv eu. Am cunoștințe cărora li s-au întâmplat diverse lucruri pe care nici nu vreau să le menționez pur și simplul”

Totodată, Erika a ținut să vorbească și despre cei care s-au împotrivit atitudiniii pe care o are, dar și împotriva versurilor:

„S-au răzvrătit cei care simt un sâmbure de adevăr care poate îi reprezintă într-un fel sau altul! Macarena există în repertoriul anumitor bărbați din zona artistică, fie că sunt trupe de rapperi sau ce vreți voi, doar că suntem atât de învățați cu glorificarea bărbatului și îngroparea femeii încât este normalitate, o altă zi de marți. O femeie care să dea reversul medaliei este destul de rar, iar în momentul în care se întâmplă... lumea începe să o ia razna”.

Citește și: Cine este Adi Istrate, fostul iubit al Erikăi Isac care a devenit virală cu piesa Macarena. Cu ce se ocupă și cum arată bărbatul