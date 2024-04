Fake news! Sursele neagă informațiile conform cărora Emeric Ienei ar fi murit

În data de 4 aprilie, au apărut zvonuri conform cărora Emeric Ienei ar fi murit. Informația falsă a fost preluată de mai multe publicații din România.

UPDATE:

După ce mai multe publicații din țară au răspândit vestea tristă că Emeric Ienei ar fi murit, Sandu Boc, un apropiat al celebrului antrenor a spus că știrea este falsă.

Sandu Boc este fostul fundaș al Rapidului și Dinamo. El a declarat pentru GSP că Emeric Ienei nu a murit.

“Acum am închis telefonul cu doamna care are grijă de el, este în viață, nu știu cum a apărut această informație, pe care am primit-o inclusiv eu”, a spus Sandu Boc.

Gabi Balint, un alt apropiat al antrenorului, a declarat și el: „O prostie mai mare decât cel care-a lansat-o! Am fost sunat de ziariști și m-am blocat, eram șocat. Nu mai puteam să spun nimic.Imediat m-am interesat, totul era în regulă. Nea Imi era la plimbare cu femeia care are grijă de el".

_____________________________________________________

Emeric Ienei a murit la vârsta de 87 ani. Antrenorul a făcut istorie în lumea fotbalului românesc pentru că a reușit să câștige cu singurul trofeu cu echipa Steaua.

În ultimii 38 ani, el a fost singurul antrenor care a reușit să câștige cu o echipă de fotbali din România o cupă europeană.

Emeric Ienei a murit

El a lăsat în urmă doi copii, pe Călin și pe Cristina Ienei. Soția lui, Ileana Gyulai Ienei a murit în 2021. Și ea era cunoscută în lumea sportului românesc.

Ilena Gyulai Ienei a fost campioană mondială în 1969 și a fost medialiată cu bronz de două ori la Jocurile Olimpice din 1968 și 1972.

Până să îi moară soția, Ileana a fost un sprijin imens pentru fostul antrenor care avea probleme grave de sănătate. El se putea deplasa doar cu ajutorul unei cârje.

„Mă doare piciorul, abia mă pot plimba. (...) Merg zilnic la medic, trăiesc cu medicamente şi cu calmante”, spunea Emeric în 2019.

Astăzi, Emeric a urcat la ceruri și s-a reunit cu soția lui, Ileana, pe care a iubit-o atât de mult.

Cine a fost Emeric Ienei

Emeric Imre s-a născut în 1937, la Arad, într-o familie de etnie maghiară. Prima lui minge de fotbal a fost făcute din cârpe și ciorapi chiar de către mama sa. Apoi, când tatăl lui s-a întors din armată și s-a întors acasă, i-a cumpărat o minge adevărată și a început să învețe mai multe despre acest sport.

La vârsta de 16 ani, Emeric a debutat în prima echipă la seniori. După ce a termiat liceul, el nu se gândea că va face carieră în fotbal pentru că avea în plan să se facă avocat.