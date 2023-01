Femeia cu cei mai spectaculoși sâni recomandă fanilor să se uite la ei pentru că le face bine la sănătate: „Deja mă simt mai bine”

Fosta jucătoare de golf americană, care a adunat 3,7 milioane de urmăritori doar pe pagina sa de Instagram, a fost votată anul trecut de către revista Maxim - cunoscută revistă pentru bărbați din UK - drept cea mai sexy femeie în viață, scrie Dailystar.co.uk.

Instructoarea profesionistă de golf, de o frumusețe răpitoare, i-a făcut pe bărbați „fericiți”, după ce a transmis un mesaj pe contul de Twitter. Mai mult, le-a oferit câteva sfaturi prețioase pentru a avea grijă de sănătatea lor, în timp ce fanii le-au apreciat mult.

Paige Spiranac a văzut un tweet despre un studiu german care susține că a te uita la sânii unei femei timp de 10 minute pe zi este mai bine pentru sănătatea ta decât să mergi la sala de sport.

Astfel, fosta jucătoare de golf a distribuit mesajul și a adăugat câteva cuvinte: „Urmează-mă și îți vei atinge obiectivele pentru sănătate în anul 2023. Cu plăcere!”.

Follow me and you’ll hit your 2023 health goals. You’re welcome https://t.co/E5hYIGWYAr