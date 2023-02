Fiica Ancăi Serea a fost operată de urgență. Ce s-a întâmplat cu Sarah și ce s-a aflat, la scurt timp după intervenție

Familia Ancăi Serea a trecut pirn momente dificile după ce Sarah a ajuns de urgență la spital și a fost operată. Fanii au reacționat imediat atunci când au aflat ce s-a întâmplat.

Sarah, una din fiicele Ancăi Serea, a fost operată de urgență. Ce s-a întâmplat

Vedeta se afla în vacanță alături de familia sa atunci când ceva neașteptat s-a întâmplat și planurile s-au schimbat rapid. Revenită în țară, fiica vedetei a început să se simtă rău și a avut nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală.

La scurt timp după operație, Anca Serea a publicat un mesaj prin care a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram ce s-a întâmplat și prin ce momente dificile a trecut întreaga familie.

Iată mai dezvăluirea făcută de Anca Serea, în cursul zilei de vineri, 10 februarie 2023:

„Bun gasit, prieteni dragi. Poate multi dintre voi ati observat din stories pe care le-am postat ca vacanta familiei s-a incheiat brusc, fiind nevoiti sa revenim acasa mai repede decat ne doream. Motivul a fost ca Sarah care nu a vrut sa absenteze de la scoala si a rămas acasă, a avut nevoie de o interventie chirurgicala de urgenta, care nu suporta amanare…

După ce o noapte întreaga a avut dureri mari și vărsături , dimineața a mers la medic însoțită de mama mea. Am inteles ieri, inca o data, cat de pretioasa este sanatatea noastra si a celor dragi, cat de important este fiecare moment pe care il traim si pe care ar trebui sa il pretuim la maxim. Nu dorim sa intram in foarte multe detalii, Sarah este bine acum, multumesc lui Dumnezeu si in special medicilor minunati (...) care au fost mai mult decat prompti in rezolvarea cazului si alaturi de noi familia cu multe informatii si compasiune (...).

In astfel de momente intelegem mai clar ca niciodata ca nu mai conteaza nimic altceva , nici timpul, nici alte detalii de care ne agățam zilnic ci doar binele persoanei iubite. Aveti grija de voi si de cei dragi, viata este atat de scurta! Sarah, ai fost foarte curajoasa ❤️, te iubesc! #gethealthy #lifeisagift #takecareofyourself”, a fost mesajul publicat de Anca Serea pe contul ei personal de Instagram.

