Fiul lui Nicholas Cage, apariție rară pe străzile din Los Angeles. Cum a fost văzut Weston Coppola Cage, la 31 de ani

Pe Nicholas Cage îl știe toată, dar nu mulți îi cunosc pe băieții celebrului actor de la Hollywood. Weston Coppola Cage, fiul cel mare al starului a fost văzut în centrul orașului Los Angeles, în decursul zilei de marți, spre surprinderea multora. Bărbatul în vârstă de 31 de ani a optat pentru o ținută cel puțin surprinzătoare care a atras toate obiectivele camerelor de filmat asupra lui.

Cum a putut să iasă pe stradă Weston Coppola Cage, fiul celebrului actor de la Hollywood. Ținuta lui a surprins pe toată lumea

Nicolas Cage, copilul cel mare al lui Nicolas Cage, este cunoscut, în primul rând pentru cariera sa muzicală. Cu toate acestea, nu este un obișnuit al lumii mondene, deși tatăl lui este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood.

Acesta este motivul pentru care apariția lui pe străzile din Los Angeles este cu atât mai surprinzătoare. Muzicianul, în vârstă de 31 de ani a atras toate privirile cu ținuta lui și cum era de așteptat paparazzi nu au ratat momentul de a-l fotografia.

Cu părul lung și desfăcut, el a fost văzut, inițial, plimbându-se alături de o blondă misterioasă și mai apoi într-un restaurant. Însă ceea ce a atras cu adevărat atenția, a fost ținuta lui din cea de-a doua fotografia.

În imaginea de la restaurant el poată o pereche de pantaloni, o jachetă și o pereche de cizme ciocate, toate din același material, care pare a avea imprimeul pielii de șarpe. El a accesaorizat totul cu o mască viu colorată, dar și cu mai multe bijuterii purtate pe mâini care îi acoperă degetele. Întreaga ținută părând desprinsă de pe podiumurile celor mai mari creatori de modă.

Weston Cage este căsătorit din 2018 și are patru copii

În ciuda aparițiilor sale noncoformite, Weston duce o viață cât se poate de normală. Muzicianul în vârstă de 31 de ani este căsătorit din 2018 cu Hila Cage Coppola. Bărbatul a mai fost căsătorit, anterior, cu Danielle Cage (din 2013 până în 2016) și cu Nikki Williams (timp de un an, din 2011, până în 2012) și are patru copii: Lucian, Sorin și gemenele Cyress and Venice.

Weston este fiul cel mare al lui Nicolas Cage cu actrița Christina Fulton, iar străbunicul lui este legendarul regizor Francis Ford Coppola. Într-un interviu acordat în 2019, el a vorbit despre familia sa și despre cele mai importante sfaturi primite de la celebrul lui tată.

„Tatăl meu mi-a făcut cunoștință cu importanța numeroaselor fațtete ale actoriei, cu dinamica acestora”, spunea Weston, care a jucat în Filmul „World War Z”. „Importanța livrării, a studiului și a cercetării despre ce stă la baza personajului”, a mai adăugat el.

„Cel mai bun sfat de actorie pe care l-am primit este de la tatăl meu. Mi-a spus despre importanța utilizării imaginației, a expresiilor și a vocii tale - o homeostazie a tuturor acestor lucruri pentru a exprima cu adevărat dorințele personajului tău”, a mai spus el.

