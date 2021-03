Flavia Mihășan, acoperită doar de un văl în luna a șaptea de sarcină. Cum s-a fotografiat dansatoarea

Câte kilograme a luat Flavia Mihășan, în primele 7 luni de sarcină

„Nu am nimic de ascuns. La prima sarcină am luat 11 kilograme pe care le-am dat jos rapid. Acum sunt în aproape 7 luni și am luat 6 kilograme. Am luat un kilogram pe lună. Nu prea cred în pofte, dar recunosc că am avut preferințe pentru gusturi sărate, în comparație cu cele dulci”, a declarat Flavia Mihășan la Antena Stars.

Dansatoarea a făcut o comparație între cele două sarcini: „Prima cred că a fost mai grea din punct de vedere emoțional, pentru că îmi făceam tot felul de gânduri, iar a doua mi s-a părut un pic mai ușoară emoțional, dar mi-a fost un pic rău la început, ceea ce la sarcina cu Carol nu s-a întâmplat. Vom fi mult mai relaxați. La prima naștere am fost terminată psihic. Întrebată dacă are de gând să mai încerce să facă și o fetiță, Flavia Mihășan s-a declarat fericită de faptul că este mamă de băieți. Dansatoarea a povestit că a fost o mare bucurie în familia ei la auzul veștii că va mai avea un băiețel: „Noi ne-am propus să facem doi copii. Faptul că și al doilea este băiețel este superb, noi asta ne-am dorit. Nu puteam să verbalizez că dacă era fetiță era aiurea, dar așa când am aflat că e tot băiețel am spus că este perfect, vor crește împreună, vor avea probabil aceleași pasiuni. Și nu o să abuzeze nimeni de parfumuri, farduri, genți”, potrivit Spynews. View this post on Instagram A post shared by Flavia Mihasan (@flavia_mihasan) Citește și: Like Creața a născut o fetiță. Prima imagine publicată de Cristina Lupu cu bebelușul ei

Povestea de dragoste dintre Flavia Mihășan și Marius Moldovan

Flavia și Marius s-au cunoscut pe platourile de filmare ale musicalului Mamma mia, acolo unde au avut amândoi roluri principale. Relația lor a început în anul 2018, iar dragostea dintre ei a dat forma familiei frumoase de azi.