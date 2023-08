Flavius Nedelea și-a asumat public relația cu Iulia Sălăgean. Primele declarații ale fostului iubit al Anamariei Prodan

Fostul iubit al Anamariei Prodan a oferit primele declarații după ce, în urmă cu câteva zile, și-a afișat relația cu fosta soție a lui Alex Bodi printr-o fotografie publicată pe contul personal de socializare. Iată ce spune Flavius Nedelea despre legătura amoroasă cu Iulia Sălăgean!

Flavius Nedelea a recunoscut că se iubește cu Iulia Sălăgean, fosta soție a lui Alex Bodi. Deși apariția împreună i-a surprins pe mulți, se pare că cei doi se înțeleg tare bine. Care au fost primele declarații ale fostului partener al Anamariei Prodan!

Citește și: Flavius Nedelea a dat-o uitării pe Anamaria Prodan. Cu cine s-a afișat fostul iubit al impresarei

Flavius Nedelea, primele declarații după ce s-a afișat cu Iulia Sălăgean

După ce a trăit o poveste de dragoste cu Anamaria Prodan, Flavius Nedelea a făcut o nouă cucerire, pe care, însă, nu a ținut-o ascunsă pentru prea mult timp.

În urmă cu câteva zile, omul de afaceri publica, pe contul personal de Instagram, o fotografie care îl surprindea într-o ipostază romantică cu Iulia Sălăgean. Într-o lumină obscură, cei doi se țineau de mână, în timp ce cealaltă mână a bărbatului se afla pe piciorul blondinei.

La scurt timp de la fotografia care a ajuns în atenția publicului și în dreptul căreia Flavius Nedelea scris „A mea”, omul de afaceri și-a asumat public relația cu Iulia Sălăgean:

„Eu întotdeauna susțin ceea ce spun, ceea ce fac. Avem o relație, ne înțelegem extraordinar. Nu mai e nevoie să recunosc, pun o poză cu noi doi, o țin de mână, suntem împreună. Nu am făcut ceva greșit ca să nu recunosc.”, a declarat Flavius Nedelea la Antena Stars, citat de Viva.

În ce relații au rămas Flavius Nedelea și Anamaria Prodan

Flavius Nedelea a avut numai vorbe de laudă la adresa Anamariei Prodan. Omul de afaceri se bucură că a rămas cu un prieten bun de pe urma legăturii cu impresara, descriind-o pe aceasta drept o persoană sinceră și pe care te poți baza:

„Am avut o relație împreună cu Anamaria Prodan despre care voi știți. Am considerat, din motive personale, că e mai bine să ne separăm drumurile, dar am rămas într-o relație extraordinară, vorbim destul de mult. Ceea ce a spus ea pe Instagram despre mine este reciproc. Nu pot să zic că am învățat prea mult, consider că la vârsta mea deja am lecțiile învățate, dar am câștigat un prieten. Ana chiar este un prieten pe care poți să te bazezi, este o persoană sinceră.”, a mai spus omul de afaceri pentru Antena Stars.

Citește și: Anamaria Prodan a reluat legătura cu Laurențiu Reghecampf și îi spune "soț". Anunț după despărțire: "Suntem bine"