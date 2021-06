Fotografia cu Claudia Schiffer din copilărie care a i-a înduioșat pe fani. Cum arăta modelul când era mică

Claudia Schiffer, în vârstă de 50 de ani, a decis să le arate fanilor ei cum arăta frumoasa blondină atunci când era mică.

Cum arăta Claudia Schiffer în copilărie

Fotografia cu micuța blondină este făcută în apropierea sărbătorilor Pascale, cu mulți ani în urmă. Cu părul la fel de blond ca în prezent, același zâmbet ca astăzi și entuziasmul ei veșnic, Claudia i-a surprins pe fanii care au înroșit butonul de like la vederea fotografiei.

În poză, Claudia apare într-o grădină, înconjurată de lalele roșii și galbene, cu părul prins în clame. Pe atunci nu știa că zâmbetul ei avea să fie dorit pe pe coperțile atâtor reviste de modă.

Modelul german a devenit cunoscut în anii ’90, devenind faimoasă ca unul dintre cele mai de succes modele, fiind comparată cu Brigitte Bardot. Frumusețea ei fără cusur a atras atenția multor case de modă din străinătate în timp ce multe branduri s-au străduit să îi atragă atenția, sperând să obțină o colaborare cu ea.

Citește și: Claudia Schiffer, timpul trece, tu rămâi o zeiță a frumuseții! La 48 de ani, fostul fotomodel arată demențial!

Claudia Schiffer a apărut pe coperțile a peste 1000 de reviste, stabilind astfel un record ce a apărut și în Guiness Cartea Recordurilor. În 2002, modelul avea o avere de peste 55 milioane de dolari, potrivit Forbes.

Claudia Schiffer și povestea succesului răsunător

Cu niște trăsături fizice unice și o frumusețe de invidiat, Claudia nu visa să devină model, ci își dorea foarte mult să fie avocat. Ba chiar a lucrat în firma de avocatură a tatălui ei. Pe când avea doar 17 ani, în 1987, frumoasa Claudia a fost văzută într-un club de reprezentantul unei agenții de modeling, potrivit Vogue.

Astfel, calea ei spre lumea modei a început fără ca ea să prevadă măcar cât va fi de faimoasă. Datorită ei brandul Guess a devenit recunoscut în întreaga lume după ce Claudia s-a transformat în imaginea companiei.

Acesta a fost doar începutul pentru că imediat Claudia a făcut campanii publicitare pentru Chanel, Yves Saint Lurent, Chloe, Christian Dior, Fendi și multe alte branduri de succes. În timp ce onora toate aceste proiecte, Claudia Schiffer a apărut și pe revistele de modă din întrega lume și din ce în ce mai multe branduri și-au dorit-o pentru campaniile lor, devenind o adevărată muză pentru celebrii creatori de fashion. După ce a luat cu asalt lumea modei, Claudia a apărut și într-un pictorial provocator în revista Playboy în 1997.

Citește și: Tinerețe fără bătrânețe pentru Claudia Schiffer? Așa arăta în 1994. Spune-ne dacă vezi vreo diferență cu aspectul din 2020​​​​​​​

Între timp, în 1994, pe lângă cariera de model, Claudia fusese deja observată de mulți regizori și producători și a primit ocazia de a juca în mai multe filme precum Richie Rich (1994), The Blackout (1997), Friends & Lovers (1999), Black and White (1999), In Pursuit, Life Without Dick (both 2001), Zoolander (2001), Love Actually (2003) și multe altele.

În 2011, după ce a trăit atâția ani în preajma marilo designer, Claudia a decis să-și lanseze propria colecție de haine. Astfel, faimosul model a pus bazele unui brand cu produse din cașmir.

Viața amoroasă palpitantă a modelului care a făcut istorie

Claudia Schiffer a fost vrăjită de magicianul David Copperfield în 1993, iar anul următor cei doi s-au logodit. După multe proiecte împreună și câțiva ani de iubire intensă, cei doi au pus capăt relației lor în 1999.

În 2002, Claudia Schiffer s-a îndrăgostit de regizorul Matthew Vaughn și cei doi tineri s-au căsătorit, având împreună trei copii, fiul lor Caspar și fiicele lor Cosima și Clementine.

