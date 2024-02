Fotografie rară cu ”soacra” lui Selly. Cum arată mama Smarandei Știrbu, iubita vloggerului

Smaranda Știrbu a postat pe contul personal de Instagram o fotografie rară în care apare alături de mama ei. Mulți au remarcat imediat de la cine a moștenit frumusețea iubita lui Selly. Iată cum arată viitoarea soacră a vloggerului!

Selly se poate mândri cu o iubită frumoasă, dar și inteligentă. Smaranda Știrbu, tânăra în brațele căreia celebrul vlogger și-a găsit fericirea, impresionează de fiecare dată cu fizicul de invidiat, dar și cu ambiția de a deveni un medic de succes. De curând, aceasta a distribuit o fotografie în care apare alături de mama ei. Iată cât de bine seamănă cele două!

Cum arată ”soacra” lui Selly. Imagine rară cu mama Smarandei Știrbu

Toată lumea îl cunoaște pe Selly și, mai nou, pe iubita sa, Smaranda Știrbu, însă fanii nu au mai văzut-o până acum pe mama tinerei. Recent, urmăritorii ei au avut ocazia să o vadă pe cea care îi este mamă.

Oamenii au observat imediat de la cine a moștenit frumusețea iubita celebrului vlogger. Smaranda Știrbu și mama ei seamănă extrem de tare. În fotografia care a făcut furori pe rețelele de socializare, viitoarea soacră a lui Selly este suprinsă în timp ce purta o cămașă albă, ochelari de vedere și are părul roșu. La rândul ei, partenera lui Selly apare în timp ce o ține în brațe pe mama ei.

Precum era de așteptat, urmăritorii Smarandei Știrbu au luat cu asalt secțiunea de comentarii și i-au transmis fetei complimentele lor: „Îmi doream mult să văd o poză așa.”/„Frumoasă mamă, super fată!”/„Poza asta!”, acestea fiind doar câteva dintre reacțiile oamenilor.

De la ce pornesc certurile dintre Selly și Smaranda Știrbu

Selly și Smaranda Știrbu formează un cuplu de mai mulți ani, dar, așa cum recunoaște celebrul vlogger, jonglarea între viața personală și cea profesională nu este mereu o sarcină ușoară. El a dezvăluit că, din când în când, certurile dintre ei pornesc tocmai de la dorința de a petrece mai mult timp împreună.

„Am timp, dar este un timp limitat deja. Nu am atât de mult timp pe cât mi-aș dori să am. Nu neapărat (n.r. nu îi reproșează), dar îți dai seama că dacă ai mai multe proiecte în paralel, este greu să mai petreci cât timp ar merita persoanele dragi cu ele. Dar încerc să am un echilibru, pe cât posibil. Nu mi-aș dori să am mai mult timp liber, dacă aș vrea, aș putea să renunț la unele lucruri și să îmi fac timp.”, a spus Selly la Antena Stars, citat de Spynews.

Ce spune Selly despre căsătoria cu Smaranda Știrbu

În urmă cu ceva timp, Selly a fost întrebat despre pasul cel mare în relația cu Smaranda Știrbu.

Tânărul a răspuns că, pentru el și iubita lui, căsătoria este ceva simbolic și, pentru moment, nu se grăbesc să ajungă în fața altarului. În plus, el a mai adăugat că dacă va fi să se întâmple, în niciun caz nu va fi ceva programat.

Selly a mai adăugat că se bucură că iubita lui este pe aceeași lungime de undă cu el în ceea ce privește planurile de viitor, dar și că se dedică carierei sale:

„Toată lumea mă întreabă asta. Facem patru ani de relație pe 21 septembrie. Căsătoria e o chestie simbolică. Instituția căsătoriei nu cred că mai contează atât de mult. Probabil că la un moment dat se va întâmpla, dar noi lăsăm lucrurile să decurgă de la sine. Oricum suntem foarte tineri. Mie îmi place foarte mult că am lângă mine o parteneră la fel de ocupată și o fată independentă care vrea să își croiască drumul ei în viață, și mi se pare cel mai important. De multe ori se întâmplă ca Smaranda să termine chiar mai târziu decât mine. Ea învață foarte mult. Acum este în sesiune, Medicina este foarte grea, iar să fii medic e o meserie nobilă și o apreciez foarte mult. Eu nu aș putea niciodată să fac așa ceva, mi se pare imposibil de greu.”, a mărturisit Selly, la un moment dat, citat de Spynews.