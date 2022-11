Cum arăta Gabriela Cristea în urmă cu 9 ani. Ce mesaj important a ținut să împărtășească cu urmăritorii ei

Gabriela Cristea și-a luat admiratorii prin surprindere cu cea mai recentă postare din mediul online, însoțită de un mesaj me măsură. Prezentatoarea TV a devenit ușor melancolică, atunci când a primit din partea unui apropiat membru al familiei o fotografie de acum 9 ani, ce o ilustra într-o ipostază a vieții în care trecea prin momente delicate.

În acea perioadă, Gabriela Cristea divorțase de Marcel Toader, iar separarea dintre cei doi foști parteneri a fost una sonoră, cu scandal, povestea lor ținând pe atunci primele pagini ale ziarelor. În prezent, îndrăgita moderatoare TV a revăzut câteva imagini din 2013, trimise de fina ei, iar atunci a ajuns la o concluzie pe care a ținut să o împărtășească neapărat și cu urmăritorii săi.

Gabriela Cristea a publicat un mesaj despre evoluția ei în urma divorțului, mărturisind că acum, privind retrospectiv, și-a dat seama cât de puternică a fost. Vedeta TV a comentat și referitor la aspectul său fizic din acea perioadă.

„Mi-a trimis Adina (fina mea) niște poze de acum 9 ani cu noi două. Ea proaspăt căsătorită, eu proaspăt divorțată. Uitându-mă la pozele astea mi-am dat seama că Gabriela din poze a fost cea mai șmecheră și puternică versiune a mea. Și nu mă refer la cum arătăm fizic (arătam fabulos), mă refer la fata cu aparențe fragile și cu un caracter de fier.

Nu știu cum, dar am reușit să mă scutur de toată energia negativă și să nu mă las purtată pe valul văicărelilor. Am strâns din dinți și am construit cărămidă după cărămidă până azi, când și Marele Zid Chinezesc pălește în fața construcției mele.

Am avut și noroc să mă iubească Dumnezeu și să-mi scoată în cale oamenii potriviți. Așa că azi vreau doar să-i mulțumesc Gabrielei de acum 9 ani pentru cum a știut să mă scoată la mal”, este mesajul emoționant publicat de Gabriela Cristea, pe contul personal de Instagram.

Gabriela Cristea și Marcel Toader au fost căsătoriți în perioada 2008-2013, însă mariajul lor s-a destrămat cu scandal în cele din urmă. Prezentatoarea TV a dezvăluit, de-a lungul timpului, vorbind pe marginea subiectului, că a avut nevoie de o perioadă de recuperare după divorțul răsunător. Amintim că Marcel Toader s-a stins din viață în urmă cu trei ani, cauza fiind un infarct.

În prezent, moderatoarea TV este căsătorită cu Tavi Clonda, iar cei doi soți au împreună două fetițe, Victoria și Iris. De curând, vedeta a împlinit 48 de ani și a aniversat marea zi în familie, alături de soțul ei, care i-a făcut și o urare specială. Cei doi parteneri reușesc să se împartă cu brio între viața de familie și carieră și aleg să petreacă cât mai mult timp în compania micuțelor lor.

