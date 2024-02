Gina Pistol și Smiley, avertizați de un mesaj care le-a dat fiori. Vedeta și familia sa au trecut prin clipe de groază în America

Gina Pistol și familia ei au trecut prin clipe de groază în Los Angeles, în urma unui mesaj primit din partea autorităților americane. La ce pericol au fost expuși, dar și ce au povestit pe rețelele de socialziare!

Gina Pistol, alături de Smiley și fiica lor, Josephine, se află pentru câteva săptămâni în America, acolo unde artistul este prins cu mai multe proiecte muzicale. Zilele trecute, cei doi s-au confruntat cu o situație neplăcută și au împărtășit totul și cu internauții. Se pare că fenomenele meteo extreme s-au înregistrat și în Los Angeles, iar toți cei aflați acolo au primit un mesaj de avertizare.

Citește și: Gina Pistol, nemulțumită după ce s-a tuns în Los Angeles. Cum arată acum: „La câți bani am dat trebuia să plâng de fericire”

Gina Pistol și Smiley au povestit totul public

Încă de când au plecat în Statele Unite ale Americii, Gina Pistol și Smiley au fost activi pe rețelele de socializare, unde își țin la curent fanii cu tot ceea ce fac în escapada din America.

Așa se face că artistul le-a transmis urmăritorilor din mediul online faptul că el și Gina Pistol au tras o sperietură serioasă, după ce au primit un mesaj de avertizare pe telefoanele mobile, emis de autoritățile americane.

„Serviciul Național de Vreme pentru această zonă: <<UN AVERTISMENT DE INUNDAȚIE>>. Aceasta este o situație periculoasă și pune viața în pericol. Nu credeam că o să trăiesc așa ceva tocmai în Hollywood, de atâția ani de când vin aici, nu am pățit asta. Ce? Credeați că numai noi avem RO-Alert? Au și ei L.A. Alert, dar să începem cu partea distractivă. Am dus fetele la Universal Studio.(...) Am făcut turul studiourilor, unde din nou am dat peste rechini. Se pare că la mine e anul rechinului. După atâta distracție am mers iute la masă, că eram leșinați de foame. Am mâncat ceva italian bun de tot, pizza.(...) Am mers la culcare devreme, pe la 19:00.”, a povestit Smiley pe pagina personală de Instagram, citat de o publicație mondenă.

Citește și: Ce afacere și-a deschis Răzvan Fodor alături de soția lui, Radu Vâlcan și Gina Pistol. Anunțul care a luat fanii prin surprindere

Gina Pistol, surprinsă de prețurile din America

Gina Pistol a dezvăluit nu doar o dată faptul că atunci când pleacă peste hotare, alături de fiica lor, grija ei cea mai mare este legată de mâncare. Aflată peste ocean, vedeta a găsit alimentele pe care le-a dorit, însă, a realizat că prețurile sunt foarte mari.

„Înainte să vin aici eram foarte stresată, pentru că nu știam ce să îi dau să mănânce lui Josephine. Acasă știu exact ce să cumpăr, de unde să cumpăr, mai primesc de la țara un pui, dar aici ce mă fac? Am găsit, sunt variante, doar că, dacă vrei să mănânci sănătos, cel puțin în L.A, este foarte, foarte scump, exagerat de scump. Deci un mic dejun te costă cam cât te costă la noi în aeroport, e foarte scump.”, a povestit Gina Pistol pe contul personal de Instagram, citată de o publicație mondenă.