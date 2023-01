Gina Pistol și-a fotografiat fiica într-o ipostază înduioșătoare în vacanță. Cum a fost surprinsă Josephine pe plajă

Gina Pistol este o mămică fericită și împlinită. Chiar dacă își ține fiica departe de luminile reflectoarelor, prezentatoarea TV nu ezită să publice din când în când imagini cu micuța ei pe rețelele sociale.

De curând, vedeta și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o fotografie înduioșătoare în care apare Josephine. Așa cum și-a obișnuit urmăritorii de pe Instagram, prezentatoarea de la Chefi la cuțite a ascuns chipul fetiței sale.

Gina Pistol și-a fotografiat fiica într-o ipostază adorabilă pe plajă

Încă de la începutul anului 2023, Gina Pistol a decis să plece într-o vacanță de neuitat alături de cele mai importante persoane din viața ei: iubitul și fiica lor. Pentru că Josephine a crescut, prezentatoarea TV a luat decizia de a-și lua micuța într-o destinație mai îndepărtată.

De asemenea, nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că vedeta își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața ei. Așadar, imaginile din vacanță au fost nelipsite de pe contul său de Instagram.

Recent, Gina Pistol a tăiat răsuflarea fanilor cu o imagine înduioșătoare în care apare fiica ei, pe plajă. Josephine s-a lăsat fotografiată de mama ei în timp ce se juca cu picioarele în nisipul ud, purtând o bluză albă din pânză.

„Fericirea are chipul ei”, a fost descrierea pe care Gina Pistol a folosit-o la postare, vizibil mândră și fericită.

Postarea Ginei Pistol a generat mai bine de 19 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Un lucru este evident, Josephine a acaparat toată atenția prietenilor de pe Instagram.

„Vreau să îți spun că te apreciez mult că nu o expui pe micuță în online ❤️”, „Să vă trăiască!”, „Felicitări pentru că nu lăsați copilul acasă. Trăiți aceste clipe acum, nu se mai întorc...” sau „Să vă trăiască! Să fiți sănătoși și fericiți!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Gina Pistol, ipostază înduioșătoare alături de iubitul și fiica lor

La începutul anului, Gina Pistol a publicat pe contul de Instagram o imagine adorabilă în care apare alături de iubitul și fiica lor. Mai mult decât atât, prezentatoarea TV a transmis un mesaj copleșitor prin intermediul pozei.

Pentru mine, anul 2022, a fost un an care m-a consumat. Psihic și fizic. Am fost urâcioasă cu mine și cu toată lumea din jurul meu. Mai puțin cu Josephine, fiica mea. In anul 2022 am fost fragilă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că l-am încheiat cu bine 😊. Anul asta, în schimb, vreau să am mai multa grijă de mine, de sufletul meu. Vă doresc, dragii mei, să fiți sănătoși! Sănătoși la trup, minte și suflet. Vă îmbrățișez 🤗”, a scris Gina Pistol cu emoție.

