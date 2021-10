Gloria Estefan susține că a fost abuzată sexual când avea 9 ani de cineva din familie. Dezvăluirile făcute de cântăreață

Gloria Estefan a vorbit pentru prima dată despre experiența traumatizantă din copilărie prin care susține că a trecut, conform Just Jared.

Gloria Estefan, premiată de trei ori cu Premiul Grammy, a dezvăluit că ar fi fost abuzată sexual la vârsta de nouă ani de un membru al familiei ei, care ar fi amenințat-o că îi va omorî mama dacă va îndrăzni să spună cuiva prin ce trece, a scris presa străină.

Vedeta pop cubano-americană, în vârstă de 64 de ani, a mai menționat că a fost molestată de cineva în care mama ei avea încredere. "93% dintre copiii abuzaţi îi cunosc şi au încredere în agresorii lor. Şi ştiu asta pentru că am fost unul dintre ei", a declarat ea într-un episod dintr-un show Facebook Watch, "Red Table Talk: The Estefans", în care apar fiica şi nepoata ei.

"Ai aşteptat pentru acest moment mult timp", i-a spus nepoata Lili, în vârstă de 54 de ani. "Am aşteptat", i-a răspuns Estefan. Ea a mai menționat că abuzul "a început treptat, apoi s-a accelerat".

"Aveam nouă ani când s-a întâmplat acest lucru, iar mama mea avea încredere în această persoană. Făcea parte din familie, dar nu era rudă foarte apropiată", a declarat cântăreața și actrița Gloria Estefan.

"Era într-o poziţie de putere pentru că mama mea m-a dat la şcoala lui de muzică şi el a început imediat să îi spună cât de talentată eram şi că aveam nevoie de atenţie specială, iar ea s-a simţit norocoasă pentru că el îşi concentra atenţia asupra mea", a povestit vedeta, conform news.ro.

Este prima dată când Gloria Estefan vorbeşte despre ce i s-a întâmplat. Totodată, anxietatea provocată a dus la pierderea unei importante părţi din păr, a mai povestit Estefan, care, într-un final, i-a mărturisit mamei prin ce trecea.

Deşi mama ei ar fi mers să anunțe Poliția, aceasta ar fi fost sfătuită să nu depună plângere pentru că va trece printr-o traumă mai mare fiind nevoită să depună mărturie în faţa unui tribunal.

Gloria Estefan este căsătorită cu muzicianul Emilio Estefan încă din 1978 și este mama a doi copii. Iubită de foarte multă lume, ea este cunoscută în special pentru piese "Conga" şi "Rhythm is Gonna Get You" şi este de trei ori premiată cu Premiul Grammy, conform news.ro.

În episodul "Red Table Talk: The Estefans" a apărut şi vedeta de televiziune Clare Crawley, care a vorbit de asemenea despre cum a fost abuzată de un preot. Crawley a dezvăluit că a fost abuzată de un consilier pe când se afla la şcoala catolică şi că a fost "victimă a unui atacator", arată aceeași sursă menționată mai sus.

