Guess Who, prins sub influența drogurilor la volan. Rapper-ul ar fi consumat cocaină înainte de a conduce

Cântărețul de rap Guess Who a fost oprit de Poliția din Capitală pentru un control rutier de rutină. Potrivit surselor Observator, acesta se afla în zona Piaţa Victoriei, iar în urma testării cu aparatul drugtest, a ieşit pozitiv la substanţe psihoactive.

Cântăreţul ar fi fost oprit de poliţişti în jurul orei 13:30, în zona Piaţa Victoriei. În urma testării cu aparatul drugtest, acesta a ieşit pozitiv şi a fost condus la INML pentru analize. Se vehiculează cocaina ca substanță interzisă regăsită în sângele rapperului, potrivit ObservatorNews.

"La data de 27 septembrie a.c., în jurul orei 13:30, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului 1, au oprit pentru control un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 37 ani. În urma testării preliminare cu aparatul Drugtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a unei substanțe psihoactive, motiv pentru care persoana în cauză a fost condusă la sediul I.N.M.L., în vederea prelevării de mostre biologice. În cauză, a fost întocmit un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări IN REM (cu privire la faptă) pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art.336 alin 2 din Codul Penal", au transmis poliţiştii din Capitală.

Cine este rapperul Guess Who, celebru pentru piesele cu mesaje sociale puternice

Guess Who este numele de scenă al lui Laurențiu Mocanu, un cunoscut rapper român și producător muzical. S-a născut pe 2 iulie 1986 în Ploiești, România. A devenit cunoscut în industria muzicală românească la începutul anilor 2000 și a avut un impact semnificativ asupra scenei hip-hop din țară.

Guess Who este cunoscut pentru versurile sale inteligente și mesajele sociale din muzica sa. El a colaborat cu numeroși artiști români și a lansat mai multe albume de succes de-a lungul carierei sale, printre care se numără "Probe audio" (2011) și "Un Anonim Celebru" (2017). De asemenea, a fost implicat în diferite proiecte muzicale și a câștigat premii importante în industria muzicală din România.

Ce alte vedete au fost cercetate pentru condus sub influența substanţelor psihoactive

Cazul Anei Morodan este unul dintre cele mai cunoscute. Contesa Digitală, așa cum mai este ea cunoscută în spațiul public, a fost oprită pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei după ce un șofer a sesizat că influencerița ar fi avut un comportament ciudat în trafic.

Ana Morodan a primit trei dosare penale, în mai puțin de 12 ore. Unul pentru că nu a oprit la semnalele poliștilor, unul pentru că a fost prinsă beată și drogată la volan, iar al treilea pentru că, deși avea permisul suspendat, a continuat să conducă. Contesa Digitală și-a petrecut o noapte în arestul poliției, iar în urma anchetei, aceasta s-a ales cu control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Xonia a fost, la rândul ei, implicată într-un caz care s-a dovedit a fost fals: „I-a ieșit o alcoolemie de 0.25 în aerul expirat. Înseamnă că a băut un pahar cu vin seara, cu șase ore înainte. Dacă știa, nu s-ar mai fi urcat la volan. La testul drog din salivă a ieșit prezență substanță activă cocaină. Jumătate dintre testele făcute de Poliția Română anul trecut au ieșit fals pozitive. Sunt oameni afectați de rezultatele false ale acestor teste.”, a declarat avocata solistei.

Ulterior, Xonia și avocata sa ar fi prezentat și rezultate de toxicologie făcute la două clinici, care au arătat negativ la toate drogurile testate. Primul test ar fi fost făcut la șapte dimineața, imediat după ce cântăreața a fost prinsă și testată de poliție.

„Nu am fost nici beată, nici drogată. Nu am consumat droguri în viața mea. Am și o problemă de sănătate și nu aș putea să fac asta nici prin absurd. De o săptămână nu pot să mai dorm, iau calmante. Sunt traumatizată de presă. Nu m-am urcat la volan crezând că o să existe acest rezultat.”, a declarat Xonia la un post de televiziune, citată de profm.ro.

Culiță Sterp a fost și el suspect că ar fi cauzat probleme în trafic din cauza condusului sub impactul substanțelor psihedelice. Culiță Sterp a fost cercetat, iar anchetatorii au extins cercetările în cazul accidentului pe care l-a provocat în Cluj-Napoca.