Ileana Lazariuc, apariție îndrăzneață pe internet. Fosta noră a lui Ion Țiriac s-a pozat într-o rochie mulată, fără sutien

Ileana Lazariuc și-a luat urmăritorii prin surprindere cu o apariție în care nu a mai fost văzută așa des.

Ileana Lazariuc nu mai este de multă vreme în vizorul publicului. După divorțul de Ion Ion Țiriac, șatena și-a învăluit viața în mister, iar, de ceva timp, locuiește în Dubai împreună cu băieții ei. Deși nu este foarte activă pe rețelele de socializare, fiecare apariție a ei este intens complimentată, așa cum s-a întâmplat și recent, atunci când a decis să renunțe la sutien și să îmbrace o rochie cât se poate de mulată.

Ileana Lariuc, apariție îndrăzneață la 42 de ani

În cea mai recentă postare de pe contul personal de Instagram, Ileana Lazariuc apare într-o rochie galbenă, care îi vine perfect. Fosta noră a lui Ion Țiriac a ales să îmbrace ținuta fără sutien, iar unii dintre fani au complimentat-o pentru această alegere îndrăzneață. La 42 de ani, fostul fotomodel are o siluetă de invidiat.

„Ești superbă!!”/„Cea mai frumoasă!”/„Nu ești deloc schimbată, au trecut anii, dar tu ești la fel ca acum 17 ani”, sunt o parte dintre comentariile primite de Ileana Lazariuc la fotografia postată pe contul personal de Instagram.

Ileana Lazariuc are doi copii cu Ion Ion Țiriac

Ileana Lazariuc s-a căsătorit cu Ion Ion Țiriac, fiul omului de afaceri Ion Țiriac, în anul 2009. Din relația lor au rezultat doi băieți: Alexandru Țiriac și mezinul Nicholas Noah.

Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac și-au anunțat despărțirea în anul 2019, dar au recunoscut că au pornit pe drumuri separate în 2017.

„Din dorinţa de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunţăm oficial faptul că am divorţat acum doi ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre noastre şi am dorit această perioadă de linişte şi discreţie atât pentru noi, dar în special pentru copiii noştri fără să intervină alte speculaţii şi scenarii fabricate. Deşi nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem şi vom fi o familie unită şi părinţii a doi copii minunaţi. Vieţile noastre vor rămâne în continuare private şi aceasta este singura noastră declaraţie în legătură cu acest subiect. Vă mulţumim pentru înţelegere”, spuneau Ileana Lazariuc și Ion Țiriac Jr. la acea vreme, potrivit Revista Viva.