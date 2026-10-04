Ilie Năstase, dezvăluiri savuroase la 80 de ani. Cum a ajuns poliția pe teren la meciul cu McEnroe: „Vreau să termin!”

Ilie Năstase a împlinit 80 de ani, dar poveștile care l-au transformat într-unul dintre cele mai spectaculoase personaje din istoria tenisului continuă să surprindă.

Ilie Năstase a împlinit 80 de ani, dar poveștile care l-au transformat într-unul dintre cele mai spectaculoase personaje din istoria tenisului continuă să surprindă | Profimediaimages.ro

Prezent la Festival dello Sport de la Trento, fostul lider mondial a rememorat câteva dintre episoadele memorabile ale carierei sale, de la celebrul meci cu John McEnroe la farsele făcute adversarilor.

Într-un amplu interviu acordat publicației italiene www.gazzetta.it, Năstase a revenit asupra partidei de la US Open 1979 în care situația a devenit atât de tensionată încât a intervenit inclusiv poliția.

Ilie Năstase a rememorat celebrul meci cu John McEnroe de la US Open

Totul s-a petrecut în turul al doilea de la US Open 1979, când Ilie Năstase l-a întâlnit pe John McEnroe. Românul avea 33 de ani, iar americanul era unul dintre tinerii jucători care începeau să domine circuitul. Meciul avea să rămână în istoria turneului nu doar pentru tenis.

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Năstase a protestat în repetate rânduri, iar arbitrul Frank Hammond l-a penalizat mai întâi cu un punct și apoi cu un game. În cele din urmă, arbitrul a decis descalificarea românului. Publicul a reacționat vehement. Potrivit arhivei oficiale www.usopen.org, spectatorii au început să huiduie, iar atmosfera a devenit atât de tensionată încât oficialii turneului au decis ca partida să fie reluată. Descalificarea lui Ilie Năstase a fost anulată, arbitrul a fost înlocuit, iar cei doi jucători au revenit pe teren. John McEnroe a câștigat în cele din urmă partida cu 6-4, 4-6, 6-3, 6-2.

Ilie Năstase, despre momentul în care a intervenit poliția

La aproape jumătate de secol de la acel episod, Ilie Năstase și-a amintit în stilul caracteristic ce s-a întâmplat. În interviul acordat www.gazzetta.it pe 3 octombrie 2026, fostul mare campion a povestit că el și McEnroe discutau permanent, iar arbitrul întrerupea jocul. La un moment dat, spune Năstase, a apărut și poliția. Românul susține că oficialii voiau să îl scoată de pe teren, însă el insista să termine partida: „Nu, nu, vreau să termin, vreau să termin!”, și-a amintit Ilie Năstase că le-a spus celor prezenți.

Relatările de la momentul respectiv confirmă amploarea incidentului. www.washingtonpost.com scria în august 1979 că publicul arunca pahare, cutii de bere și alte obiecte, iar meciul a putut continua abia după o întrerupere de aproximativ 20 de minute. Arhiva oficială US Open confirmă, la rândul său, că Năstase a fost inițial descalificat, înainte ca oficialii turneului să decidă reluarea partidei cu un alt arbitru.

Ce au făcut Ilie Năstase și John McEnroe după unul dintre cele mai tensionate meciuri din istoria US Open

Finalul poveștii este poate și mai surprinzător. În ciuda scandalului de pe teren, Năstase a povestit că după partidă el și McEnroe s-au întâlnit și au ieșit împreună.

Potrivit relatării sale pentru Gazzetta dello Sport, cei doi au ajuns la McDonald’s alături de două tinere, iar conflictul de pe teren a fost dat uitării. McEnroe avea să câștige în acel an primul său titlu la US Open: „Idiotule, eu fac teatru”.

Replica lui Ilie Năstase care a rămas în memoria sa

În același interviu, Ilie Năstase a povestit și o întâmplare complet diferită, petrecută la Paris. Un spectator i-ar fi strigat din tribună că „face cinema”, aluzie la comportamentul său spectaculos de pe teren.

Năstase a cerut microfonul și i-a răspuns pe loc: „Idiotule, eu fac teatru”. Fostul campion admite că stilul său i-a adus numeroase amenzi și consideră că, dacă ar juca după regulile tenisului actual, sancțiunile ar fi mult mai numeroase. Năstase spune însă că spectacolul nu ar fi fost suficient fără rezultate. Dincolo de controverse, românul a fost primul lider al clasamentului ATP computerizat, în 1973.

Farsa incredibilă făcută lui Adriano Panatta. Ilie Năstase a adus o pisică neagră pe teren

Una dintre cele mai savuroase povești relatate de Năstase îl are în centru pe fostul mare jucător italian Adriano Panatta. Românul și-a amintit că se afla la Monte Carlo împreună cu Panatta, Paolo Bertolucci și Guillermo Vilas. În timpul unei deplasări, o pisică neagră ar fi traversat drumul, iar Panatta, superstițios, ar fi refuzat să continue pe aceeași rută.

Grupul ar fi făcut un ocol de aproximativ 20 de kilometri. Năstase nu a uitat întâmplarea. Înaintea unui meci de dublu de la Roland Garros, românul i-a promis unui băiat 500 de franci dacă îi găsește o pisică neagră. A primit un pui, l-a ascuns în geanta sa și l-a eliberat pe teren înaintea partidei. Pisica s-ar fi îndreptat chiar spre Panatta. Năstase susține că efectul psihologic a funcționat: el și partenerul său au câștigat partida cu 6-0, 6-1.

Ce spune Ilie Năstase despre Jannik Sinner și Rafael Nadal

Ajuns la 80 de ani, Ilie Năstase urmărește în continuare tenisul actual. În interviul pentru Gazzetta dello Sport, românul l-a lăudat pe Jannik Sinner pentru serviciu, deplasare și jocul de pe fundul terenului. Atunci când a fost întrebat însă despre cel mai puternic jucător pe care l-a văzut, Năstase l-a indicat pe Rafael Nadal și a invocat performanța extraordinară a spaniolului de la Roland Garros, unde a câștigat de 14 ori.

Ilie Năstase a fost prezent pe 3 octombrie 2026 la Festival dello Sport din Trento, unde întâlnirea dedicată lui a purtat un titlu care îi rezumă perfect cariera: „Il mio tennis sopra le righe” : tenisul meu ieșit din tipare.

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