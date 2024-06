Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru s-au cununat civil. Cum a arătat actrița în momentul în care a spus un DA hotărât

Ilina Brezoianu a devenit doamna Alexandru. Actrița s-a cununat civil cu iubitul ei, Andrei Lucian Alexandru. Ilona Brezoianu a purtat o rochie albă și a arătat superb în ziua în care a spus un Da hotărât.

Persoanele dragi au fost alături de Ilona Brezoianu în ziua cununiei. Într-o rochie albă, scurtă și vaporoasă, Ilona Brezoianu a pășit în fața ofițerului stării civile, alături de alesul inimii ei. Ilona Brezoianu a purtat teniși albi, părul prins în coadă și a avut un buchet de flori violet. Emi și Cuza s-au numărat printre cei care au fost alături de Ilona Brezoianu în momentul în care s-a cununat civil cu Andrei Alexandru: „Se mărită fata noastră”, au scris cei doi în dreptul unei fotografii. De asemena, Diana Stejereanu, care ține rubrica de fitness la Super Neatza, a fost alături de prietena ei.

Ilona Brezoianu s-a căsătorit civil cu iubitul ei

Emi a surprins momentul în care Ilona a spus „Da”. „Ce DA hotărât!”, a spus Emi despre Andrei. Când a venit rândul Ilonei să spună „Da”, aceasta a ridicat buchetul și a strigat „Da” cât au ținut-o plămânii!”.

„Cetățeană Brezoianu Ilona Roxana, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Alexandru Andrei Lucian?”, a fost întrebarea la care Ilona Brezoianu a strigat: „Daaaaa!”.

Citește și: Ilona Brezoianu și-a ales rochia de mireasă. Florin Ristei: „O să plâng când o să te văd, nu o să pot să cânt”

Ilona Brezoianu a devenit astăzi, 22 iunie 2024, soția lui Andrei Alexandru. Câștigătoarea sezonului 10 Te cunosc de undeva! a radiat de fericire și a fost superbă la cununie, înconjurată de cei dragi.

Cununia civilă a avut loc la Primăria Sectorului 4 al Capitalei.

Citește și: Ilona Brezoianu, apariție tandră alături de viitorul ei soț. Ce anunț a făcut actrița și cum s-a pozat alături de Andrei

Cine este Andrei, proaspătul soț al Ilonei Brezoianu

Ilona Brezoianu a vorbit pentru prima dată deschis despre logodnicul ei în podcastul La Țocii. Tot atunci Florin Ristei i-a dat de gol că nunta va avea loc pe 20 iulie 2024.

„Eu sunt bineeee. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu în dialog cu Romică Țociu.

Florin Ristei s-a uitat pe telefon unde spune că și-a trecut data la care Ilona și Andrei ar urma să facă pasul cel mare. Actrița i-a cerut lui Ristei să tacă după ce acesta a enunțat data de 20 iulie.

„Îi cânt la nuntă, ce să facem? Pe cât e? Stați că vă zic eu acum că mi-am trecut în calendar. E un băiat senzațional! 20 iulie! Mi-am pus aici cu semnul exlamării să nu iau cântare. Pe 19 sunt la Iași și pe 20 vin la tine”, a spus Florin Ristei.