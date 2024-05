Imagine rară cu fiul lui Carmen Brumă și al lui Mircea Badea. Vlad a împlinit zece ani

Carmen Brumă și Mircea Badea au împreună un băiețel care a împlinit recent zece ani. Cu această ocazie, prezentatoarea TV a arătat o nouă imagine cu fiul lor, care s-a bucurat de o petrecere cu mulți invitați.

Carmen Brumă și Mircea Badea formează un cuplu de peste 25 de ani, dar nu sunt căsătoriți. Rodul iubirii lor este Vlad, un băiețel care a împlinit zece ani pe 14 mai. Pe contul personal de Instagram, prezentatoarea TV a postat mai multe imagini de la aniversarea băiatului, însă una este cu adevărat emoționantă și relevă legătura specială mamă-fiu.

Citește și: Rețeta lui Carmen Brumă pentru biscuiți fără zahăr. Cum să iasă gustoși și sănătoși

Cum s-a fotografiat Carmen Brumă alături de fiul ei și al lui Mircea Badea

Carmen Brumă a postat pe rețelele de socializare câteva fotografii de la petrecerea pe care au organizat-o de ziua lui Vlad, însă fără a-i arăta chipul celui mic, așa cum cei doi au decis, în urmă cu mulți ani, pentru binele copilului.

Potrivit imaginilor, petrecerea s-a ținut la un loc de joacă amenajat special pentru copii, unde băiatul a fost înconjurat de prietenii săi. Vlad a primit și un tort decorat cu urși panda. Dintre toate, fotografia în care Carmen Brumă se uită la fiul ei și îi ține fața în palme este de-a dreptul emoționantă!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Invitată, în urmă cu un an, la Fresh by Unica, Carmen Brumă a dezvăluit că, de când a devenit mamă, atât ziua ei de naștere (9 mai), cât și ziua lui Vlad (14 mai) au fost sărbătorie împreună.

„Da, un copil îți transformă total viața, dar nu trebuie să îți fie frică de asta, chiar dacă viața ta înainte de copil e una perfectă, ideală, foarte frumoasă. Sunt multe femei care nu fac un copil tocmai pentru că se sperie de această transformare, nu e nimic de speriat, dar este o provocare și nu e ușor. Nu e ușor și e nevoie de un psihic de fier, de multă răbdare, dar orice femeie care își dorește copilul are în ea toate instinctele necesare pentru a face ceea e mai bine pentru copilul ei. Important este să și le și asculte.”, a declarat Carmen Brumă la Fresh by Unica, notează Revista Viva.

Carmen Brumă mai spunea că Vlad le-a adus foarte multă bucurie.

„Vlad ne-a îmbogățit în toate punctele de vedere. Ne-a adus foarte multă bucurie și suntem alături de el indiferent ce își va dori să facă, la un moment dat, în viața asta. Luăm așa, pe rând, fiecare etapă care vine cu foarte multe provocări pentru noi și încercăm să-i facem față, și să fim alături de el, și să fim ceea ce e mai bine pentru el la momentul respectiv.”, a mai zis Carmen Brumă, potrivit sursei citate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: De ce Carmen Brumă refuză să se afișeze sau să vorbească despre Mircea Badea. Formează un cuplu de peste 25 de ani

Cum își educă Mircea Badea fiul

Carmen Brumă și Mircea Badea vorbesc rar despre fiul lor și au decis să nu îl expună prea mult în mediul online. Invitat în cadrul unui podcast, jurnalistul a oferit detalii mai puțin știute despre viața lui de familie, dar și despre fiul său, Vlad.

„Pot spune că și învăț multe de la el, pentru că este foarte deștept. Clar nu seamănă cu mine. Este foarte, foarte inteligent, nu are nicio moleculă de răutate. Este bine intenționat, este solar, așa, pe sistemul să fie bine ca să nu fie rău, cum spune regele nostru, Gică Hagi (râde)…

Adică, sigur, contează și cum sunt părinții, contează educația, contează ce vede în casă, dar eu cred că oamenii se și nasc într-un fel, iar acel fel e independent de părinții care l-au conceput, de cum sunt ei și de eventuala educație și formare. Eu cred că oamenii se și nasc într-un fel. Sunt, în profunzimea lor, cum s-au născut.”, a spus Mircea Badea, potrivit Revista Viva.

Mircea Badea a recunoscut că, atunci când vine vorba despre fiul său, este extrem de protectiv.

„Vai de mine, responsabilitate vecină cu panica. Intru foarte ușor în panică. Și pe persoană fizică, adică în legătură cu mine, nu am panică. Adică se poate întâmpla orice, nu am o problemă cu asta. În legătură cu el mă panichez foarte ușor. Sunt <<overprotective>>, supraprotector adică, la modul în care sunt deranjant pentru persoanele din jur și uneori chiar și pentru el. Îi zic: <<băi, tată, tu îți dai seama cât te iubește tata?. Întreb și eu așa, ca să mă bag în seamă>>. Și el zice: <<da, cam prea mult>>. Am fost non-stop pe vârfuri, și la propriu, și la figurat. Într-o stare de-asta, de alertă, care, la un moment dat, te epuizează.”, spunea, în trecut, Mircea Badea, potrivit sursei citate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările