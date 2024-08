Imagini de la nunta lui Liviu Vârciu cu Anda Călin. Cum arată ținutele mirilor. Partenera artistului a purtat o rochie deosebită

După opt ani de iubire și doi copii superbi, Liviu Vârciu și Anda Călin s-au cununat civil și religios. În fața lui Dumnezeu, cei doi au purtat ținute speciale.

În urmă cu opt ani, Anda Călin și Liviu Vârciu se cunoșteau într-un restaurant. Astăzi, 23 august, ei au devenit soț și soție. Cei doi au împreună doi copii, o fată și un băiat.

Primele imagini de la nunta lui Liviu Vârciu cu Anda Călin. Cum arată ținutele mirilor

La primărie, când au devenit soț și soție în acte, Liviu Vârciu și Anda Călin au ales ținute pe măsură. Artistul a optat pentru un costum în nuanțe portocalii, pe când aleasa lui a îmbrăcat o rochie albă, scurtă.

După cununia civilă, cei doi au schimbat outfit-urile și s-au îndreptat către biserică, alături de oamenii dragi lor. Deși au ales să se bucure de eveniment în tihnă și au ținut ascunse detalii nunții, Liviu Vârciu nu s-a putut abține și a vrut să o arate tuturor pe mireasa lui.

Articolul continuă după reclamă

„Trebuie să vă zic, că sunteți ai mei pe viață, dacă vedeți ce am prins… deci am prins bine rău de tot, nu așa. Ia uite ce am prins. Mamă, mamă, ce mireasă! Hai, să fim sănătoși și să ne iubim mult, că e gratis”, a spus Liviu Vârciu, pe Instagram.

Pentru cununia religioasă, Liviu Vârciu a optat pentru un costum albastru, pe când mama copiiilor săi a purtat o rochie diafană, pe corp, lungă și cu un voal impresionant, se observă în imaginile postate de exclusivdb.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a început povestea de dragoste dintre Liviu Vârciu și Anda Călin

Anda Călin a povestit că l-a cunoscut pe Liviu Vârciu într-o restaurant. Acesta i-ar fi spus, deși o vedea pentru prima dată, că o să fie soția lui.

„Ne-am cunoscut într-un restaurant şi atunci a spus, când m-a văzut prima oară, că o să fiu nevasta lui. Nici nu cred că m-a întrebat cum mă cheamă. Prima replică a fost „ce faci nevastă în oraş?'. Şi i-am spus că „am venit să fiu cu ochii pe el'. Şi el m-a întrebat cu cine am lăsat copiii acasă. Şi i-am spus că sunt cu soacra mea. Culmea, acum copiii sunt cu soacra mea”, a declarat Anda Călin pentru Click.

La un an și jumătate de la acel moment și două luni de la botezul fiicei lor, ei se despărțeau. La vremea respectivă, Liviu a fost surprins sărutând-o pe buze pe Roxana Niculae. Câteva luni mai târziu, Anda și artistul s-au împăcat și de atunci sunt de nedespărțit.

Ba mai mult, Anda a făcut pentru tatăl copiilor ei și un gest pe care nu mulți l-ar face. Femeia și-a vândut garsoniera pentru a îi finanța filmul.