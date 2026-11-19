Bianca Ghiurcă și Prințul Marco arătau complet diferit la începutul relației lor. Iată câteva imagini rare cu cei doi concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 10.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă sunt unul dintre cele cinci cupluri care și-au dorit să-și testeze relația la Insula Iubirii, în sezonul 10. Cei doi au atras atenția după apropierile concurentului cu ispita Gabriella.

Cum arătau Prințul Marco și Bianca Ghiurcă la începutul relației lor

Povestea de iubire dintre Prințul Marco și Bianca Ghiurcă a început în urmă cu zece ani, iar când au mers la Insula Iubirii, erau un cuplu solid, care nu putea fi destrămat de nicio ”ispită”. Pe parcursul relației lor, concurenții au mers în multe vacanțe și au călătorit împreună în diferite țări, așa cum se observă în imaginile pe care le-au realizat.

Cei doi concurenți au trecut prin schimbări fizice radicale, mai ales în cazul Biancăi Ghiurcă, care și-a făcut câteva intervenții. Tânăra de 27 de ani și-a vopsit părul de mai multe ori și și-a injectat buzele cu acid hialuronic.

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În imaginile realizate în trecut se observă faptul că Bianca Ghiurcă nu își făcuse aceste ajustări. De asemenea, cei doi concurenți au trecut prin multe etape ale vieții împreună, au clădit împreună o afacere și și-au fost alături unul altuia la evenimente importante.

Parcursul concurenților la Insula Iubirii 2026

Situația a devenit tot mai complicată între Bianca Ghiurcă și Prințul Marco. Concurentul a pus la încercare gelozia soției sale și a întreținut relații intime cu ispita Gabriella, fapt care a făcut-o pe Bianca Ghiurcă să reanalizeze căsnicia cu el și propriile acțiuni în relația cu Prințul Marco.

Concurenta a recunoscut că a fost geloasă și că acest lucru a dăunat căsniciei sale. De asemenea, Bianca Ghiurcă a ajuns la concluzia că nu a procedat corect când a încercat să-l controleze pe Prințul Marco.

Insula Iubirii, sezonul 10, continuă vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și Antena Play.