În ce relații sunt Oana Roman și tatăl ei, Petre, în prezent. Cei doi ar fi avut parte de o reconciliere. Ce a declarat ea

Relația dintre Petre Roman și fiica sa, Oana, a trecut prin numeroase provocări de-a lungul anilor. În prezent, însă, comunicarea dintre ei s-a îmbunătățit considerabil, conform declarațiilor recente ale Oanei Roman.

În trecut, relația lor a fost adesea tensionată și au existat perioade în care nu au fost deloc apropiați. După divorțul lui Petre Roman de regretata Mioara Roman, fiica sa a avut o perioadă în care nu a mai comunicat cu el.

În ce relații sunt Oana Roman și tatăl ei, Petre, în prezent. Cei doi ar fi avut parte de o reconciliere

Cu timpul, situația s-a schimbat, iar cei doi au reluat legătura. Acum, fostul politician are o relație bună atât cu fiica sa, cât și cu nepoata sa, Isabela.

La câteva luni după pierderea mamei sale, Oana Roman a mărturisit că relația cu tatăl ei s-a îmbunătățit și că Petre Roman este mai implicat și mai atent în prezent. Deși comunică frecvent la telefon, Oana și-ar dori ca tatăl ei să fie mai prezent fizic în viața nepoatei lui.

”Tata e mai prezent și mai atent, mai implicat cumva și asta mă bucură foarte tare. El pe mine mă sună, vorbim foarte des, dar mi-aș dori să fie și fizic prezent mai mult în viața Isei, da”, a spus ea într-un interviu pentru Cancan.

Oana Roman a vorbit și despre sprijinul pe care îl primește în această perioadă dificilă. După despărțirea de tatăl Isabelei, care a avut loc în urmă cu mai bine de un an, și pierderea mamei sale, Oana se bazează pe prietenii apropiați. Deși nu are o relație foarte bună cu sora ei, Catinca, și tatăl său este departe, Oana are câțiva prieteni pe care îi consideră ca fiind familia ei.

”Sunt câțiva oameni foarte importanți în viața mea, pe care mă bazez. E o mână de prieteni care îmi sunt ca familie. În primul rând este familia Pascu în integralitatea ei și, slavă Domnului, sunt tare numeroși și asta e o binecuvântare. Toți sunt ca familia mea și eu sunt familia lor și atunci da, ei sunt acolo orice ar fi, oricând de peste 25 de ani. Mai am câțiva, este Laurent Tourette care este prietenul meu de suflet la orice oră din zi și din noapte și mai am 2-3 prietene foarte importante, care sunt acolo, lângă mine”, a mai spus ea.