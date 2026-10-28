Louis Florea a ajuns de urgență la spital după ce i s-a umflat și învinețit zona din jurul ochiului. Ce le-a transmis influencerul celor care l-au criticat?

Influencerul Louis Florea, de urgență la spital, după ce s-a trezit cu o umflătură pe față. Ce au descoperit medicii | Instagram

Momente dificile pentru influencerul Louis Florea, care a ajuns de urgență la spital după ce a observat o umflătură mare pe față. Inițial, acesta a crezut că este vorba despre o simplă ciupitură, însă, pe parcursul zilei, zona s-a inflamat, a devenit dureroasă, iar unul dintre ochi a început să se umfle și să se învinețească. Speriat de evoluția simptomelor, creatorul de conținut a decis să ceară ajutorul medicilor.

Louis Florea, de urgență la spital, după ce i s-a umflat fața

Louis Florea le-a povestit urmăritorilor din mediul online prin ce a trecut și a explicat că a ajuns la Spitalul Matei Balș, unde medicii i-au prescris un tratament cu antibiotice pentru 10 zile. Ulterior, i s-a recomandat să meargă și la Spitalul de Arși, pentru o evaluare suplimentară și pentru a se stabili dacă era necesară drenarea zonei afectate.

„Viața mea cu cel mai mare coș din lume. M-am trezit pur și simplu ieri cu așa ceva pe față. Așa arăta când m-am trezit, dar nu atât de dramatic. Am crezut inițial că e o ciupitură sau ceva. Pe parcursul zilei a început să se umfle. Zona era foarte caldă și începuse să mă doară când clipeam. Ce m-a speriat cel mai tare? Că s-a umflat și învinețit ochiul”, a povestit Louis Florea în mediul online.

Articolul continuă după reclamă

Influencerul a mărturisit că a fost foarte speriat în momentul în care a ajuns la spital, mai ales pentru că se temea că va fi nevoie de o intervenție pentru drenarea zonei. După consultul de la Spitalul de Arși, acesta s-a mai liniștit, deoarece medicii l-au asigurat că nu este vorba despre un furuncul. Cu toate acestea, Louis a precizat că încă nu știe cu exactitate ce a provocat problema.

„Am ajuns de urgență la Matei Balș, unde mi-au prescris 10 zile de antibiotic și mi-au recomandat să mă duc la Spitalul de Arși ca să mă dreneze. Acolo se vedea pe fața mea cât eram de speriat. Îmi doream doar să nu zică: «Hai să drenăm». După ce am terminat la Spitalul de Arși, m-am liniștit, pentru că m-au asigurat că nu e furuncul, însă în continuare nu știam ce este cu exactitate. Nu știu ce mi se întâmplă, dar au mai apărut încă două coșuri. Sunt foarte speriat și panicat și mă omoară faptul că nu am ce să fac decât să iau antibioticul și să mă dau cu cremele pe care mi le-au dat doctorii. O să ajung acasă, mai plâng puțin și poate trece”, a mai spus acesta.

Fanii și-au exprimat îngrijorarea în secțiunea de comentarii și l-au rugat pe creatorul de conținut să revină cu informații despre starea sa. În același timp, Louis a primit și comentarii negative, însă a transmis că nu intenționează să le acorde atenție și că încearcă să rămână optimist în ciuda situației dificile prin care trece.

Ce mesaj a avut Louis Florea pentru cei care l-au criticat în mediul online

După ce a citit reacțiile apărute în mediul online, Louis Florea a decis să le răspundă celor care l-au criticat în timp ce se confrunta cu probleme de sănătate. Influencerul a spus că l-au deranjat în special comentariile răutăcioase venite din partea unor persoane care i-au minimalizat suferința.

„Am văzut comentarii și mesaje pline de răutate și frustrare. Ce mă rupe e să văd oameni d-ăștia cu muci în loc de creier care, atunci când văd că unui om îi e rău, dau și mai tare. Indiferent cât de grav vi se pare sau nu prin ce trec acum, asta e realitatea mea și astea sunt lucrurile cu care mă confrunt.

Mereu v-am arătat și lucrurile astea, operațiile la dinți, operația la genunchi, dinți căzuți, arsuri sau alte nebunii prin care am mai trecut. Poți să mă judeci dacă vrei, nu-mi pasă. N-am să stau să se vindece de la sine dacă mă sperie și n-am să stau acasă pentru că sunt doctorii ocupați. Am să fiu respectuos când merg la Urgențe și am să înțeleg nivelul de urgență pe care mi-l oferă un medic avizat, nu troli de pe internet. Să aveți niște vieți ca voi, vă pup”, a transmis Louis Florea.

Creatorul de conținut a ținut să sublinieze că a ales să meargă la spital pentru că simptomele l-au speriat și că preferă să se bazeze pe evaluarea medicilor, în loc să ignore semnalele organismului. Între timp, urmăritorii așteaptă noi informații despre evoluția stării sale.