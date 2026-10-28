Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Influencerul Louis Florea, de urgență la spital, după ce s-a trezit cu o umflătură pe față. Ce au descoperit medicii

Influencerul Louis Florea, de urgență la spital, după ce s-a trezit cu o umflătură pe față. Ce au descoperit medicii

Louis Florea a ajuns de urgență la spital după ce i s-a umflat și învinețit zona din jurul ochiului. Ce le-a transmis influencerul celor care l-au criticat?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 08:54 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 09:10
Influencerul Louis Florea, de urgență la spital, după ce s-a trezit cu o umflătură pe față. Ce au descoperit medicii | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Momente dificile pentru influencerul Louis Florea, care a ajuns de urgență la spital după ce a observat o umflătură mare pe față. Inițial, acesta a crezut că este vorba despre o simplă ciupitură, însă, pe parcursul zilei, zona s-a inflamat, a devenit dureroasă, iar unul dintre ochi a început să se umfle și să se învinețească. Speriat de evoluția simptomelor, creatorul de conținut a decis să ceară ajutorul medicilor.

Louis Florea, de urgență la spital, după ce i s-a umflat fața

Louis Florea le-a povestit urmăritorilor din mediul online prin ce a trecut și a explicat că a ajuns la Spitalul Matei Balș, unde medicii i-au prescris un tratament cu antibiotice pentru 10 zile. Ulterior, i s-a recomandat să meargă și la Spitalul de Arși, pentru o evaluare suplimentară și pentru a se stabili dacă era necesară drenarea zonei afectate.

„Viața mea cu cel mai mare coș din lume. M-am trezit pur și simplu ieri cu așa ceva pe față. Așa arăta când m-am trezit, dar nu atât de dramatic. Am crezut inițial că e o ciupitură sau ceva. Pe parcursul zilei a început să se umfle. Zona era foarte caldă și începuse să mă doară când clipeam. Ce m-a speriat cel mai tare? Că s-a umflat și învinețit ochiul”, a povestit Louis Florea în mediul online.

Articolul continuă după reclamă

Influencerul a mărturisit că a fost foarte speriat în momentul în care a ajuns la spital, mai ales pentru că se temea că va fi nevoie de o intervenție pentru drenarea zonei. După consultul de la Spitalul de Arși, acesta s-a mai liniștit, deoarece medicii l-au asigurat că nu este vorba despre un furuncul. Cu toate acestea, Louis a precizat că încă nu știe cu exactitate ce a provocat problema.

„Am ajuns de urgență la Matei Balș, unde mi-au prescris 10 zile de antibiotic și mi-au recomandat să mă duc la Spitalul de Arși ca să mă dreneze. Acolo se vedea pe fața mea cât eram de speriat. Îmi doream doar să nu zică: «Hai să drenăm». După ce am terminat la Spitalul de Arși, m-am liniștit, pentru că m-au asigurat că nu e furuncul, însă în continuare nu știam ce este cu exactitate. Nu știu ce mi se întâmplă, dar au mai apărut încă două coșuri. Sunt foarte speriat și panicat și mă omoară faptul că nu am ce să fac decât să iau antibioticul și să mă dau cu cremele pe care mi le-au dat doctorii. O să ajung acasă, mai plâng puțin și poate trece”, a mai spus acesta.

Fanii și-au exprimat îngrijorarea în secțiunea de comentarii și l-au rugat pe creatorul de conținut să revină cu informații despre starea sa. În același timp, Louis a primit și comentarii negative, însă a transmis că nu intenționează să le acorde atenție și că încearcă să rămână optimist în ciuda situației dificile prin care trece.

Ce mesaj a avut Louis Florea pentru cei care l-au criticat în mediul online

După ce a citit reacțiile apărute în mediul online, Louis Florea a decis să le răspundă celor care l-au criticat în timp ce se confrunta cu probleme de sănătate. Influencerul a spus că l-au deranjat în special comentariile răutăcioase venite din partea unor persoane care i-au minimalizat suferința.

„Am văzut comentarii și mesaje pline de răutate și frustrare. Ce mă rupe e să văd oameni d-ăștia cu muci în loc de creier care, atunci când văd că unui om îi e rău, dau și mai tare. Indiferent cât de grav vi se pare sau nu prin ce trec acum, asta e realitatea mea și astea sunt lucrurile cu care mă confrunt.

Mereu v-am arătat și lucrurile astea, operațiile la dinți, operația la genunchi, dinți căzuți, arsuri sau alte nebunii prin care am mai trecut. Poți să mă judeci dacă vrei, nu-mi pasă. N-am să stau să se vindece de la sine dacă mă sperie și n-am să stau acasă pentru că sunt doctorii ocupați. Am să fiu respectuos când merg la Urgențe și am să înțeleg nivelul de urgență pe care mi-l oferă un medic avizat, nu troli de pe internet. Să aveți niște vieți ca voi, vă pup”, a transmis Louis Florea.

Creatorul de conținut a ținut să sublinieze că a ales să meargă la spital pentru că simptomele l-au speriat și că preferă să se bazeze pe evaluarea medicilor, în loc să ignore semnalele organismului. Între timp, urmăritorii așteaptă noi informații despre evoluția stării sale.

Drama Loredanei Chivu de la Asia Express. Cum și-a pierdut tatăl în adolescență și ce a povestit despre tragedia familie...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!” Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!”
Observatornews.ro Satul vechi de 500 de ani pe care îl poţi lua pe gratis. Are 12 case şi 1,5 hectare de teren Satul vechi de 500 de ani pe care îl poţi lua pe gratis. Are 12 case şi 1,5 hectare de teren
Antena 3 O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini
SpyNews Cât de diferit este Montoya, bărbatul care s-a lăsat ispitit de Gabriella Barbu, la Insula Iubirii Spania. Fostul concurent s-a schimbat Cât de diferit este Montoya, bărbatul care s-a lăsat ispitit de Gabriella Barbu, la Insula Iubirii Spania. Fostul concurent s-a schimbat
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Drama Loredanei Chivu de la Asia Express. Cum și-a pierdut tatăl în adolescență și ce a povestit despre tragedia familiei
Drama Loredanei Chivu de la Asia Express. Cum și-a pierdut tatăl în adolescență și ce a povestit despre...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Simona Gherghe a dezvăluit cele 5 reguli pe care le respectă în vacanțele cu copiii. Ce nu le permite Anei și lui Vlad
Simona Gherghe a dezvăluit cele 5 reguli pe care le respectă în vacanțele cu copiii. Ce nu le permite Anei și...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!”
Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Tatăl fetiței Mădălinei Apostol, declarații despre gențile furate ale vedetei! Cătălin Grozavu a făcut un apel: „Să le dea copiilor!”
Tatăl fetiței Mădălinei Apostol, declarații despre gențile furate ale vedetei! Cătălin Grozavu a făcut un... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini
O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Luca Niculescu, politică total diferită de a predecesorului Ilie Bolojan: „Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârşit prin creşterea taxelor“
Luca Niculescu, politică total diferită de a predecesorului Ilie Bolojan: „Consolidarea fiscală nu poate fi... BZI
Divorț în gruparea generalilor SRI. Florian Coldea, lăsat singur în firma de consultanță. Dumitru Cocoru a ieșit dintr-una din firmele fondate alături de fostul cap al Binomului
Divorț în gruparea generalilor SRI. Florian Coldea, lăsat singur în firma de consultanță. Dumitru Cocoru a... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Vitamina care costă 50 de bani şi ar putea încetini îmbătrânirea. Ce doză recomandă specialiştii
Vitamina care costă 50 de bani şi ar putea încetini îmbătrânirea. Ce doză recomandă specialiştii Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x