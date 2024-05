Inna, lipsită de inhibiții în cel mai mic sutien din garderobă. Cum s-a filmat cântăreața în ținuta sumară

Inna și-a surprins fanii în cele mai fierbinți ipostaze, pe rețelele de socializare. Cântăreața a renunțat la inhibiții și a pozat în cel mai mic sutien din garderoba pregătită pentru vacanță.

Inna este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Bruneta se bucură de un succes răsunător și peste hotare și are o relație foarte apropiată cu fanii ei. Aceasta îi ține mereu la curent cu detalii atât din viața profesională, cât și cea personală. De curând, Inna a încins atmosfera cu mai multe imagini din vacanță, prin care își anunță fanii că este ultima ei zi liberă.

Inna a îmbrăcat cel mai mic sutien din garderobă și a făcut furori în mediul online

Inna și-a anunțat fanii de pe Instagram că și-a petrecut ultima zi liberă și că urmează să ajungă în Mexic. Mesajul a fost însoțit de un videoclip provocator care să marcheze ultimele clipe petrecute în vacanță.

În clipul video, Inna a optat pentru un sutien minuscul, de culoarea pielii, care prezintă un detaliu în formă de floare în zonele pe care aceasta și le-a dorit acoperite. Cântăreața și-a completat lookul cu o fustă mini albă, cu volane, și o pereche de pantofi cu toc argintii. Ipostazele sexy au fost filmate pe un balcon, Inna fiind înconjurată de mai multe plante uriașe.

„Ultima mea zi liberă. Vin în Mexic”, a scris Inna la descrierea videoclipului postat pe contul personal de Instagram.

Ce face Inna pentru a rămâne în formă în ciuda programului încărcat

Inna nu are o problemă în a-și arăta silueta de invidiat, iar fanii s-au întrebat de multe ori cum reușește să se mențină în formă, având un program atât de încărcat. Cântăreața are mare grijă de fizicul ei, se antrenează constant, iar, în ceea ce privește alimentația, are un meniu special. A renunțat la carne și la produsele de origine animală, optând pentru o alimentație vegană.

„Eu mă simt foarte bine cu mine însămi, am grijă de mine, de ceva timp fac antrenamente, merg și la masaje anticelulitice, am grijă de tenul meu, mănânc vegan, dorm cât de mult pot și încerc să fiu mereu odihnită. Sunt momente în care aș spune că sunt nesigură, nu neapărat că nu mă simt bine în pielea mea, dar sunt mai degrabă <<mood-uri>> trecătoare. Reușesc să rămân echilibrată făcând toate lucrurile pe care le-am menționat, dar și petrecând timp de calitate cu oameni dragi mie.”, a povestit Inna, notează profm.ro.