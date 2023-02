Inna și Deliric se pregătesc să devină părinți și să-și întemeieze o familie. Ce spun despre posibilitatea ca ea să devină mamă

Artiștii nu vor să piardă timpul și au planuri mărețe cu privire la căsătorie și la întemeierea unei familii din care copiii nu vor fi lipsiți. De curând, aceștia au oferit detalii incredibile despre viața lor romantică și nu numai.

Inna și Deliric, la un pas de a deveni soț și soție, dar și părinți. Ce au dezvăluit despre posibilitatea de a deveni o familie

Cei doi cântăreți au planuri foarte mari împreună, iar în cadrul unui interviu pentru viva.ro, Inna a explicat faptul că își dorește ca ea și Deliric să devină părinți și să își întemeieze o familie în adevăratul sens al cuvântului.

„Bineînțeles că îl văd tatăl copiilor mei și da, ne dorim să devenim părinți”, a declarat Inna pentru sursa citată mai sus.

Iată ce spune Inna despre începuturile relației cu Deliric și despre locuitul împreună:

„Nu cred că am descoperit lucruri aparte doar pentru că locuim împreună. Petreceam foarte mult timp împreună și înainte de a ne muta, călătoream foarte mult, așa că ne-am „descoperit unul pe celălalt în timp”, spune ea.

„Ne-am cunoscut prin prieteni comuni, lucru firesc, având în vedere că suntem amândoi artiști. Conversația a curs de la sine și ne-am dat seama că ne dorim mai mult de la relația noastră”, a mai spus ea.

Cum a fost anul 2022 pentru Inna: „Sunt recunoscătoare pentru experiențele trăite”

Întrebată despre cum a fost anul 2022 pentru ea, Inna a răspuns că este extrem de recunoscătoare pentru experiețele trăite, dar și pentru performanțele la care a ajuns din punct de vedere al carierei muzicale:

„Sunt bine, chiar a fost un an plin 2022 și sunt recunoscătoare pentru experiențele trăite. Am lansat multă muzică, am avut colaborări cu artiști precum Timmy Trumpet, Ilkay Sencan și Reynmen, din Turcia, cu The Motans, albumul Champagne Problems, cu 15 piese rezultate în urma Dance Queens House, acea sesiune de 16 zile în care stau izolată într-o casă cu producători și compozitori, facem muzică, filmăm experiența și postez episoadele pe canalul meu de YouTube ca vloguri. Deja am încheiat cel de-al treilea sezon și, cât de curând, vine și albumul cu piesele aferente noului sezon.”, a spus Inna, potrivit Viva.ro.

„2022 a fost anul în care am urcat pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet, Dimitri Vegas și Like Mike, și a fost magic! 200.000 de oameni în fața scenei. Tot în 2022, am împlinit un miliard de vizualizări și streamuri și 7 milioane de subscriberi pe YouTube, ceea ce reprezintă un milestone important, pentru care sunt recunoscătoare echipei mele, producătorilor și compozitorilor cu care am lucrat și, bineînțeles, publicului.”, a mai adăugat cântăreața.

