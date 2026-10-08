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Ioana Flora, Bogdan Dumitrache și Bogdan Albulescu se alătură distribuției Inimă sub acoperire, de la Antena 1

Distribuția Inimă sub acoperire, cel mai nou serial original semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production pentru Antena 1, este completată cu trei nume importante ale teatrului și cinematografiei românești.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 11:57 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 12:00
Ioana Flora, Bogdan Dumitrache și Bogdan Albulescu se alătură distribuției Inimă sub acoperire, de la Antena 1 | Antena 1
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Ioana Flora, Bogdan Dumitrache și Bogdan Albulescu se alătură poveștii care îi va purta pe telespectatori într-o lume a identităților ascunse, a jocurilor de putere și a secretelor care pot schimba destine. Serialul combină drama cu elemente puternice de acțiune, totul împletit cu o poveste de iubire interzisă.

Ioana Flora, Bogdan Dumitrache și Bogdan Albulescu se alătură distribuției Inimă sub acoperire, de la Antena 1

Cu o distribuție care reunește actori cu vastă experiență și parcursuri artistice diverse, Inimă sub acoperire construiește o poveste în care fiecare personaj are propriile mize, iar adevărul poate deveni, în orice moment, cea mai periculoasă armă. Ioana Flora, Bogdan Dumitrache și Bogdan Albulescu se alătură astfel echipei din care fac deja parte Eduard Trică, protagonistul serialului, și Andreea Vasile, interpreta Clarei, femeia aflată la conducerea unei divizii românești a unei importante agenții europene antifraudă.

Actriţă de teatru şi film, câştigătoare a zece premii naționale şi internaționale şi membră a Academiei Europene de Film, Ioana Flora a absolvit U.N.A.T.C. I. L. Caragiale şi a debutat în rol principal în primul lungmetraj din cinematografia românească actuală selectat de Festivalul Internaţional de Film de la Cannes, în 2001, în cadrul prestigiosului program Quinzaine des Réalisateurs. De-a lungul timpului, Ioana a fost distinsă cu numeroase premii de specialitate, precum: Premiul pentru Cea mai bună actriţă, la Festivalul de la Salonic, pentru rolul din Pescuit Sportiv (regia Adrian Sitaru), Premiul GOPO pentru Cea mai bună actriță în rol Principal pentru rolul din Acasă la tata, Premiul GOPO pentru Cea mai bună actriţă într-un rol secundar, Premiul pentru Cea mai bună actriţă la Festivalul Internaţional de film de la Aubagne pentru rolul din A Long Story (regia Jorien van Nes), Premiul UCIN pentru Cea mai bună interpretare feminină în Déjà Vu (regia Dan Chișu), dar şi nominalizare pe lista scurtă la Premiile Oscar cu filmul Cadoul de Crăciun, în 2020. În teatru, Ioana Flora a debutat la Piatra Neamţ şi a jucat în teatre de stat, independente, dar şi în spaţii neconvenţionale pentru piese de teatru din Bucureşti şi din ţară.

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În serialul original Inimă sub acoperire, Ioana îi va da viață Aurorei Coman, o femeie stilată, rafinată şi foarte inteligentă. Arhitectă la bază şi moştenitoarea unei averi impresionante, cu relații în cercuri diverse, Aurora a clădit alături de soțul ei o afacere puternică în domeniul imobiliar. „Aurora vine dintr-o lume și zonă complet diferită de a mea - din lumea pragmatică și mercantilă, cu o atracție puternică pentru putere și material, care o definește. Dacă o privim mai profund, însă (că așa facem noi, actorii, ne apărăm personajul până în pânzele albe) e modul ei de a avea grijă de familia sa. Și tocmai aici e provocarea. E curajoasă, incomodă, dârză, îi ține aproape pe cei pe care îi iubește și ține să le ofere tot confortul și bunăstarea, fără să negocieze efortul, nopțile nedormite, și de cele mai multe ori, scrupulele. Cu partenerii de afaceri e ca un buldog, n-are frică. E complexă, mă intrigă și asta e întotdeauna frumos la un rol, dezvăluie Ioana Flora, care mai spune: “Am primit propunerea cu bucurie şi emoție. Până la serialul “Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” făcusem mult film şi teatru, iar acum, două proiecte de televiziune, unul după altul, e tot ce poate să îşi dorească un actor mai mult. Mai ales că știam o parte din echipă și știam la ce nivel profesionist se lucrează. Creditul pe care mi l-a oferit doamna Ruxandra Ion cu acest rol e de neprețuit. Și sunt nu doar bucuroasă ci și recunoascătoare.”

Actor de teatru şi film, Bogdan Dumitrache a absolvit U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale” din Bucureşti, în 1999 şi a debutat pe scena Teatrului „Constantin Nottara”, în 2000. A fost distins cu numeroase premii de prestigiu, printre care Premiul GOPO pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar, pentru Portretul luptătorului la tinereţe, Premiul pentru Cel mai bun actor la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno şi Premiul GOPO pentru Cel mai bun actor într-un rol principal, ambele pentru Din dragoste cu cele mai bune intenţii, precum şi Premiul pentru Cel mai bun actor la Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastián şi Premiul GOPO pentru Cel mai bun actor într-un rol principal, pentru Pororoca. Bogdan Dumitrache a făcut parte, de asemenea, din distribuţia unor filme prezentate în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes, precum Trafic, Sieranevada şi Trei kilometri până la capătul lumii.

În Inimă sub acoperire, Bogdan îi va da viață lui Bogdan Coman, soțul Aurorei, un bărbat şarmant, un excelent investitor şi unul dintre cei mai determinați dezvoltatori imobiliari ai momentului. O problemă de sănătate l-a determinat să încetinească ritmul şi totodată a început să îl îndepărteze de soția lui. „Bogdan Coman mi se pare un personaj foarte uman. Nu este un erou, dar nu este nici o victimă și cred că ar fi nedrept să-l reducem la greșelile pe care le face. Își iubește familia, își iubește soția și, cu toate astea, face în repetate rânduri lucruri care îi rănesc. O înșală pe Aurora, cade în alcool, fuge de responsabilități. Ca actor, pe mine mă interesează să-l apăr și să înțeleg de ce, din punctul lui de vedere, alegerile astea devin posibile. Relația lui cu Aurora este poate lucrul care îmi place cel mai mult la personaj. Sunt doi oameni cu foarte mulți ani împreună, care se cunosc atat de bine. S-au iubit foarte tare, cred că se iubesc în continuare, dar între ei s-au strâns greșeli, frustrări, vinovății și lucruri pe care nu și le-au spus la timp. Bogdan poate să fie furios pe Aurora, poate să o judece, poate să fugă de ea și, în același timp, atunci când ei îi este cu adevărat greu, tot el este omul care se așază lângă ea și rămâne acolo. Si nu în ultimul rând, îmi place foarte mult sa joc cu Ioana Flora, pe care o consider o actriță exceptională, un partener pe care mă pot baza si cu care îmi este ușor sa construiesc”. dezvăluie Bogdan, care mai spune: „Îmi place mult echipa care s-a construit în jurul proiectului, pentru că echipa are un rol esențial. Te simți in siguranță atunci când vezi că oamenii din jurul tău știu ce fac, că există încredere și că fiecare încearcă să facă lucrurile cât mai bine.”

Actor de teatru şi film, Bogdan Albulescu a absolvit U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale” din Bucureşti, specializarea Arta Actorului, în 2005, după ce studiase anterior Dreptul. A debutat în film cu scurtmetrajul Madhouse, iar de-a lungul carierei a interpretat numeroase roluri în producţii cinematografice şi de televiziune, printre care Cosma Anghelescu în Ilegitim (regia Adrian Sitaru), Stere Antoniade în Aniela, Cosmin în Regina, Adrian Barbu în Fructul oprit, Dinu în Iubire cu parfum de lavandă, Boris în serialul Spy/Master şi un rol în War Dogs (regia Todd Phillips). Ilegitim, prezentat în secţiunea Forum a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, a fost recompensat cu Premiul C.I.C.A.E., iar filmul a obţinut ulterior şi Marele Premiu, Prix Sauvage, la Festivalul „L’Europe autour de l’Europe” de la Paris. În teatru, Bogdan Albulescu a jucat pe scene precum Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Teatrul Tony Bulandra din Târgovişte, Teatrul Foarte Mic şi în cadrul Companiei „Fără Frontiere”, în spectacole precum Năpasta, Revizorul, Coolöri şi Autobahn.

În „Inimă sub acoperire”, Bogdan Albulescu îl aduce pe Otto, fratele Aurorei, care suferă de o boală mintală. Văzut drept „nebunul” familiei, Otto este cel care spune vrute și nevrute, cel care vede și ceea ce nu poate fi văzut, cel căruia nimeni nu îi acordă atenție și pe spusele căruia nimeni nu pune baze reale. „Am primit vestea că am luat castingul chiar în timpul filmărilor de la Iubire cu parfum de lavandă” şi m-am bucurat că urma să continui munca alături de o echipă cu care lucrez de ani de zile, oameni pe care îi apreciez enorm profesional și cu care petrec la fel de mult timp ca și cu propria familie”, mărturiseşte Bogdan. Despre rolul lui, acesta spune: „În primul rând, Otto este un personaj pur de compoziție. Pentru mine, e un fel de „monstru al lui Frankenstein”, în sensul frumos, pentru că s-a născut din bucăți. Am adunat în el tot felul de reacții, ticuri, emoții și manifestări pe care le-am „furat”, de-a lungul timpului, de la diverși oameni reali sau din alte ficțiuni. Otto trăiește în lumea lui, dar are momente când evadează de acolo și devine extrem de prezent, de actual. Deși este diagnosticat cu sindrom Asperger, atunci când îl compari cu alte personaje din serial – care fac tot felul de fapte odioase și monstruoase pentru putere – el devine reperul de umanitate. Este hiperuman, iar asta m-a fascinat la el”.

La rândul lui, Nicolae Tănase, unul dintre regizorii proiectului dezvăluie: „Ioana Flora este o forță a naturii. Iar față de o forță a naturii nu încerci să te impui, ci doar să-i canalizezi puterea în directia potrivită. Mereu pregatită impecabil, ştie cum să aprofundeze fiecare secvență pentru a ajunge să scoată la suprafață profunzimea personajelor. Iar subtilitatea cu care ştie să umanizeze şi cele mai monstruase fapte o face o colaboratoare exceptională. Cu Boogie (n.r. Bogdan Dumitrache) ştii că nu poți da greş. Veni vidi vici - făcând totul să pară că e extrem de simplu. Ştie exact ce trebuie să facă, cu toate nuanțele racordate perfect nevoilor fiecărei secvențe, dar şi partenerilor. Orice indicație este însuşită instant şi aplicată cu finețe, de parcă ar fi fost repetată de sute de ori - şi chiar o poate repeta de sute de ori. Cu aceiaşi precizie, emoție şi intensitate. Şi mai şi râdem cu absolut fiecare ocazie. Cât despre Bogdan (n.r. Albulescu) e mereu uimitor. Mă uimeşte nu doar felul lui cameleonic prin care poate interpreta registre complet diferite, ci zilnic prin abilitatea de a intuii intensitatea unor secvențe, cu o sensibilitate care face dreptate personajelor care atunci se află în cele mai dificile momente. Îl simt că se aruncă fără nicio retinere în situații extrem de delicate şi navighează cu o lejeritate fascinantă muchia între penibil, comic şi emotionant. De multe ori simt că asist la un copil care se joacă, cu bucurie şi dibăcie - şi mă bucur cu el de ce ne iese când ne jucăm împreună”.

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Mai multe detalii despre distribuție, poveste, personaje și premiera serialului vor fi anunțate în perioada următoare.

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