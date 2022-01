Ioana Ginghină va îmbrăca rochia de mireasă, din nou. Ce fel de nuntă vor avea, ea și viitorul soț, Cristi Pitulice

Cei doi formează un cuplu de ceva timp și locuiesc împreună și, potrivit Libertatea, nu-și doresc o nuntă cu fast, ci doar o petrecere.

De altfel, de-a lungul relației, ei au preferat să păstreze discreția și nu au apărut prea des, împreună, în public.

Bărbatul care o va duce la altar pe Ioana Ginghină este un nume cunoscut în domeniul turismului

Viitorul soț este unul dintre cei mai apreciați influenceri în domeniul turismului, oferă consultanță în domeniu și a trecut prin două facultăți cu specializare în turism.

De altfel, Pitulice este o prezență constantă când vine vorba de articole scrise în revistele de profil.

Cât privește trecutul personal al viitorului soț, acesta a trecut printr-o decepție, a fost logodit și relația s-a încheiat chiar înainte să ajungă la altar.

Având în comun experiențe trecute similare, cei doi viitori soți au avut grijă să balanseze relația lor, astfel încât să nu se mai lase cu suferință, potrivit viva.ro.

Ioana Ginghină, despre cum vede marele eveniment: “Nunta nu e o surpriză. Am fost cerută de mai mult timp. Din fericire, de data aceasta, nimeni nu dorește o nuntă mare”

Ginghină a fost cerută în căsătorie în urmă cu mai multă vreme, iar răspunsul l-a oferit fără să stea pe gânduri.

Așadar, actrița de teatru și film va îmbrăca, pentru a doua oară, rochia de mireasă. Actrița a menționat că vestea căsătoriei nu este o surpriză și, pentru că au fost rugați de prietenii lor să le fie nași, este indicat să se căsătorească și ei.

„Nu e o surpriză. Este o prietenă de-ale mele. A fost drăguț că ne-au cerut să le fim nași, nu ne ceruseră oficial, eu vorbisem doar cu ea, așa, ca între prietene. Va trebui să ne căsătorim și noi. Noi nu vrem neapărat o nuntă mare, de data aceasta, nimeni nu dorește o nuntă mare, vrem o petrecere acolo și gata!”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit aceleiași surse.

Cât privește organizarea evenimentului, Ioana Ginghină a precizat că nu are o dată exactă și că, de altfel, nu știe nici data nunții mirilor pe care urmează să-i nășească.

„Nu am stabilit încă. Alaltăieri am aflat că o să fim nași. O să stabilim. Asta e o formalitate. De mult a fost cererea în căsătorie și am zis că „Da”, doar că nu ne-am grăbit să facem pasul oficial", a spus Ginghină.

"Nu știm exact când va avea loc nunta mirilor, probabil prin septembrie”, a mai spus actrița.

Fostul soț, Alexandru Papadopol este cel care a pus capăt căsniciei cu Ioana Ginghină pentru că nu se mai simțea fericit lângă actriță

Ioana Ginghină va fi mireasă, pentru a doua oară, după ce a trecut printr -un divorț dureros ce a încheiat o căsnicie de 12 ani cu actorul și regizorul Alexandru Papadopol.

La vremea respectivă, actrița a declarat în presa locală că i-a trebui ceva timp să se liniștească, să fie singură și să înțeleagă exact ce e cu ea și ce vrea să facă mai departe cu viața ei.

Divorțul de Papadopol s-a încheiat la notar iar acesta i-a lăsat totul fiicei sale, care a rămas alături de Ioana Ginghină.

În mai multe rânduri, actrița a precizat că a trecut prin momente grele, dar a totul a fost un cumul de lecții.

Cei doi s-au despărțit după ce Alexandru Papadopol i-a mărturisit că nu se mai simte fericit și împlinit în căsnicia cu actrița.

