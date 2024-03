Irina Columbeanu, schimbată total după ce s-a tuns scurt. Cum arată fiica lui Irinel Columbeanu acum. Imagini rare

Irina Columbeanu și-a făcut o schimbare radicală de look și a renunțat la părul lung cu care obișnuise pe toată lumea. Iată imaginile rare cu fiica de 17 ani a lui Irinel Columbeanu!

Irina Columbeanu a surprins pe toată lumea cu schimbarea de look neașteptată, mai ales că fotografiile cu ea sunt destul de rare în ultima vreme, dat fiind faptul că a decis să renunțe la postările de pe rețelele de socializare. Iată cum arată adolescenta, dar și cum a surprins-o mama ei!

Cum arată Irina Columbeanu, după ce s-a tuns scurt

Irina Columbeanu s-a mutat în anul 2018 în SUA, mai precis în Malibu, ca să locuiască alături de mama ei și Mr. Pink. Aici, a fost înscrisă la Malibu High School (MHS), unde și-a găsit locul și s-a integrat cu ușurință în mediul școlar american.

Deși a avut mereu tot ce și-a dorit, fiica lui Irinel Columbeanu dă dovadă de modestie și responsabilitate, iar la 17 ani s-a angajat deja, lucrând ca chelneriță într-un restaurant cu specific italian.

În paralel, Irina Columbeanu se implică și în numeroase activități extrașcolare, pentru care a și fost recunoscută și premiată recent, după cum atestă diplomele publicate de Monica Gabor pe contul personal de Instagram și vizualizate de Libertatea.

În cadrul aceleași postări, fosta doamnă de la Izvorani a fotografiat-o și pe fiica ei, iar imaginile au uimit pe toată lumea. Machiată discret și îmbrăcată într-un stil modern, Irina Columbeanu s-a făcut remarcată mai ales prin noua tunsoare, care nu mai amintește deloc de imaginea clasică cu care o cunoșteam.

Aici imagini cu Irina Columbeanu și noua schimbare de look:

Irina Columbeanu are un iubit în America

Irina Columbeanu are 17 ani și preocupări normale pentru vârsta ei. În unul din interviurile acordate recent, Irinel Columbeanu a dat-o de gol pe fiica sa și a dezvăluit că are un iubit pe care își dorește tare mult să îl cunoască.

„Irina mai are un an și va merge la colegiu. Încă nu s-a decis spre ce se va orienta. Are prieten, dar nu mi-a zis despre relația ei. Dar nici nu o întreb. Nu e, însă, din România, nu cred. E normal să aibă o relație. Cu ocazia asta m-aș duce în America. Să-l cunosc pe viitorul ginere. Dar cel mai bine știe Monica. Ea cu maică-sa vorbește mai multe, sunt convins”, a declarat fostul afacerist pentru Cancan.