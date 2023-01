Irina și Răzvan Fodor, suprinși în ipostaze tandre în vacanță. Cum au fost fotografiați cei doi

Irina și Răzvan Fodor au petrecut clipe de neuitat în Thailanda, alături de fiica lor, Diana. Familia Fodor a avut parte de experiențe interesante, au văzut locuri superbe, au înotat lângă elefanți și au realizat fotografii de colecție.

Irina Fodor și Răzvan Fodor și-ai dat frâu liber sentimentelor. Ipostaza tandră în care au fost surprinși

În una dintre imaginile publicate de Răzvan Fodor pe contul său de Instagram, acesta apare sărutându-și soția, în timp ce prezentatoarea stă pe o liană.

Din aceeași vacanță, Irina Fodor a publicat mai mute imagini cu ea în costum de baie, realizate în timp ce spăla un elefant.

„Astăzi am trăit niște momente tare frumoase, cred că m-am bucurat la același nivel cu Diana de întâlnirea cu frumusețea asta de elefănțică. Are ea vreo 2 tone, dar în junglă și în vacanță, kilogramele chiar nu mai sunt o problemă!”, a scris Irina Fodor în dreptul imaginilor.

Cum s-au cunoscut Răzvan și Irina Fodor și cum a început relația lor

Răzvan Fodor a povestit cum a cunoscut-o pe femeia care i-a dăruit o fetiță superbă.

"Faptul că am căutat-o pe Irina, dar nu pe ea, căutam o parteneră de viață. Am căutat timp de 4 ani de zile într-un București al anilor 2000. Am cunoscută pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială. Când am văzut-o mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete, îmi plac brunetele. Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa.

Și m-am dus la ea și i-am spus: "vezi că durează până vă duce mașina specială acasă după ce se termină filmările, daca vrei te duc eu." Ea mi-a zis: "nu". Am zis ok și am plecat. Povestea este foarte lungă, ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva pentru că la prima noastră întâlnire și-a lăsat o geantă lângă masă și am văzut în geantă o carte.

Ne-am mai întâlnit de două ori, dar nu a existat niciun pupic, nimic, voiam doar să o ascult. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni, am niște prieteni cu glume dubioase și am văzut că duce la un umor sub orice critică. I-am zis că plec în vacanță în India și am întrebat-o dacă vine cu mine. Și a venit cu mine și a făcut toată vacanța aia la picior timp de o lună de zile cu mine. Am zis, asta este nevasta mea! Ne-am întors și s-a mutat la mine", a spus Răzvan Fodor despre începutul relațieei cu Irina, la Antena Stars.

