Le-au trebuit 20 de ani ca să se regăsească cei doi foști iubiți și să-și unească destinele în fața altarului.

Jennifer Lopez a făcut publice pozele intime de la nunta cu Ben Affleck. Imaginile i-au surprins pe mulți dintre fani

Din bilanțul făcut de JLo pentru anul 2022, nu a putut lipsi cel mai important eveniment din viața sa. Cântăreața și Ben Aflleck s-au căsătorit oficial și mulți dintre fani cred că este vorba, cu adevărat, de povestea unor suflete pereche, care s-au regăsit, chiar și după câteva decenii.

Ea a publicat mai multe imagini din arhiva personală și care pot fi văzute în Galerie, scrie Hola.com. Artista a făcut o retrospectivă a anului 2022.

Mai apropiați ca niciodată, Jennifer Lopez și Ben Affleck au format o familie numeroasă alături de gemenii Max și Emme, de 14 ani, din fosta căsnicie cu Marc Anthony, dar și de Violet, în vârstă de 16 ani, Seraphina, 13 ani, și Samuel, de 10 ani, care sunt copiii actorului din fosta relație cu Jennifer Garner.

Până acum, petrecerile de nuntă i-au adus doar momente de neuitat, după cum a povestit ea însăși. „Am dublat distracția, am dublat dragostea, am dublat cadourile și am triplat haosul!”, a glumit artista.

În fotografii, o puteți vedea încercând rochiile de mireasă pe care le-a purtat în această zi (au fost trei).

Cuplul locuiește cu cei cinci copii ai lor în conacul pe care artistul îl are în Bel-Air și se pare că s-au adaptat fără probleme în această nouă etapă. Cei doi și-au mai dat o șansă după două decenii de când și-au rupt logodna.

Artista rezumă în instantanee foarte personale ce a însemnat pentru ea să-și recupereze dragostea vieții. '2022 a fost unul dintre cei mai buni ani de până acum. Abia aștept să văd ce îmi aduce următorul' a povestit JLo, mai scrie sursa citată.

Însăși JLO a recunoscut în mai multe rânduri că povestea ei a avut un final fericit pe care nu și l-a imaginat niciodată. „Este deznodământul care nu s-ar întâmpla niciodată la Hollywood”, a spus ea pentru presa străină.

Cuplul a spus „Da” în iulie anul trecut, într-o ceremonie intimă care a avut loc în Las Vegas și care, aproape două luni mai târziu, a avut o a doua parte la Riceboro, în statul Georgia, unde Ben Affleck are un conac spectaculos.

