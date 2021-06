Jessica Alba, fotografii cu fiica cea mare, de ziua acesteia: „Îmi vine să plâng. Deja ești mai înaltă decât mine...”

Jessica Alba, în vârstă de 40 de ani, este mama a trei copii - două fete și un băiat. Cea mai mare dintre fetițe, Honor Marie, abia a împlinit 13 ani. Haven Garner are 9 ani și jumătate, iar mezinul, Hayes, are trei ani. Tatăl celor trei copii este producătorul de film Cash Warren, cu care Jessica Alba s-a căsătorit în 2008.

De ziua lui Honor Marie, Jessica Alba a postat pe Instagram trei fotografii cu fiica cea mare, alături de un mesaj lung și emoționant dedicat copilei, în care mărturisește cât de fericită este să îi fie mamă.

„Adolescenta mea! Ai împlinit 13 ani. Sunt onorată - da, deja ești mai înaltă decât mine, îți place să îmi amintești zilnic asta. Ai o inimă de aur, ești plină de compasiune, ești isteață, naivă, amuzantă, atât de bună... Sunt pur și simplu mândră de tine. Iartă-mă, îmi vine să plâng de câte ori te privesc timp îndelungat - sunt lacrimi de fericire -, pentru că iubirea mea pentru tine este profundă, chiar nu mă pot opri. Va trebui să îmi accepți aceste stări emoționale atunci când izbucnesc, draga mea", a scris Jessica Alba.

„Faptul că îți sunt mamă este cel mai mare cadou pentru mine, fetița mea! Sper ca anii aceștia ai adolescenței să fie așa cum vrei tu și chiar mai mult decât atât, adu-ți aminte să te bucuri de fiecare moment. Te iubesc din toată inima și din tot sufletul. - Mama ta".

În cele trei fotografii publicate de mama ei, Honor Marie are părul desprins, căzut pe umeri, și este îmbrăcată într-o pereche de blugi cu talie înaltă, o bluză și geacă negre. Este zâmbitoare, iar zâmbetul este identic cu cel al mamei. Comentariile sunt legate exact de acest lucru: „Dumnezeule. Ești chiar tu, în miniatură. O fată superbă. Nu-mi pot imagina prin ce emoții treci. Copiii ăștia cresc atât de repede! La mulți ani, bonita!", a scris unul dintre urmăritorii Jessicăi Alba.

Jessica Alba, pe platourile de filmare de la vârsta de 13 ani

Jessica Alba avea exact vârsta fiicei de acum, 13 ani, când și-a început cariera în actorie, odată cu apariția în producțiile Camp Nowhere și The Secret World of Alex Mack (1994). Ea a început însă să cunoască celebritatea după câțiva ani, la vârsta de 19 ani, ca protagonistă a seriei TV Dark Angel (2000–2002), pentru care a primit o nominalizare la Globurile de Aur.