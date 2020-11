La 65 de ani e considerată cea mai sexy bunică din showbiz. Cum arată Kris Jenner în tinerețe

Kris Jenner a devenit faimoasă datorită reality show-ului Keeping Up with the Kardashians, care a început în 2007. Din prima ei căsătorie, cu Robert Kardashian, Kris are 4 copii, pe Kourtney, Kim, Khloe and Robert. Din cea de-a doua căsătorie, cu Bruce Jenner (care acum a devenit Caitlyn), Kris mai are încă doi copii, pe Kendall și Kylie.

Kris și sora ei mai mică, Karen, au fost crescute mai mult de mama lor, după ce părinții au divorțat atunci când Kris avea 7 ani. După ce a lucrat ca însoțitoare de zbor pentru un an, în 1976, Kriss Jenner are propria ei companie de producție numită Jenner Communications, cu sediul în Los Angeles.

După începerea reality show-ului Keeping Up with the Kardashians, Kris a devenit managera fiicelor sale, organizându-le întâlnirile și ajutându-le în carierele lor.

De asemenea, Kris, astăzi în vârstă de 65 de ani, este și autoarea a două cărți. Ea a publicat autobiografia Kris Jenner... and All Things Kardashian în 2011, iar în 2014 a publicat o carte de bucate numită In the Kitchen with Kris: A Kollection of Kardashian-Jenner Family Favorites.