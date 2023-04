Larisa Drăgulescu, dezvăluiri despre sarcină. Cum a reacționat fostul soț și cu ce probleme se confruntă: „Necesită un tratament

Larisa Drăgulescu este însărcinată pentru a treia oară. Fosta gimnastă și-a găsit fericirea și acum este însărcinată în patru luni cu cel de-al treilea copil.

După două mariaje eșuate, Larisei nu i-a fost frică să o ia de la capăt cu un alt bărbat. Vedeta iubește cu patos din noi și de câteva luni bune locuiește la Reșița, acolo unde și-a deschis și un salon de înfrumusețare. Cu toate că este fericită și iată, acum însărcinată pentru a treia oară, Larisa încă vrea să păstreze misterul și nu spune cine este iubitul ei.

„Sunt cu cineva în prezent, dar nu vreau momentan să vorbesc despre asta. Încă nu știm dacă va fi ceva serios între noi doi. Momentan ne cunoaștem, vedem dacă suntem pe aceeași lungime de undă și după voi vorbi mai multe despre tot ce mi se întâmplă în viața mea. Trebuie să mai treacă timp și să vedem cum ne vom înțelege. Acum este prea rapid să îmi fac o părere pentru că ne-am cunoscut recent. El lucrează în domeniul IT. Nu vreau să dau prea multe detalii momentan. Suntem bine așa cum suntem. Noi doi ne-am cunoscut printr-un prieten comun”, declara Larisa pentru Click!

Larisa Drăgulescu și noul iubit vor fi părinți pentru prima dată: „Oarecum ne-am mutat împreună”. Cum a reacționat fostul soț

Larisa Drăgulescu este activă în mediul online, așa că nu putea să nu împărtășească cu fanii ei una dintre cele mai importante vești din viața sa. Vedeta le-a arătat internauților burtica de graviduță într-un clip video postat pe Instagram.

„Baby Love! Baby loading! Însărcinată! Bebelușul numărul trei”, a scris Larisa Drăgulescu în dreptul filmulețului postat.

Fanii au felicitat-o în comentarii și i-au transmis gândurile bune, însă vestea cea mare nu a fost trecută cu vederea nici de Marian Drăgulescu.

Se pare că cei doi încă mai păstrează legătura și sportivul a felicitat-o pe fosta lui soție pentru cea de-a treia sarcină.

„Comunic destul de des cu primul soț pentru cei mici și avem o relație foarte ok, de părinți. M-au felicitat, și el, și iubita lui”, a declarat Larisa Drăgulescu, potrivit antenastars.ro.

Cât despre frumoasa veste din viața lor, Larisa a mai spus că iubitul ei este în culmea fericirii, mai ales că el nu are copii.

Larisa Drăgulescu iubește din nou! Fosta soție a lui Marian Drăgulescu face primele declarații: „Suntem bine așa cum suntem”

„A fost foarte fericit și foarte bucuros. Cred că este cel mai bucuros dintre toți pentru că el nu are alt copil. Oarecum ne-am mutat împreună, stăm mai mult împreună, stă cu mine în cea mai mare parte a timpului, are grijă de mine, mă ajută foarte mult cu orice am nevoie și este foarte atent.

Ne merge foarte bine relația, prea puțin contează de cât timp, dar suntem de suficient timp împreună, încât să știm ce ne dorim de la această relație”, a declarat Larisa Drăgulescu pentru Antena Stars.

Cu ce probleme se confruntă Larisa Drăgulescu în sarcină

Într-o intervenție telefonică pentru Antena Stars, Larisa Drăgulescu a spus că are o sarcină cu probleme și este nevoită să facă injecții în burtă.

„Am sarcină cu risc și asta necesită un tratament zilnic pe care trebuie să-l duc timp de 10 luni jumătate, deci nu doar pe perioada sarcinii, trebuie și un pic după naștere și nu mai pot să lucrez nici dacă vreau. În urma unor investigații medicale am aflat că am trombofilie. Trebuie să fac tratament, fac niște injecții zilnice, pe care am învățat să mi le administrez și singură", a spus Larisa Drăgulescu, potrivit Spynews.

