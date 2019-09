Larisa Drăgulescu trece prin momente dramatice! A pierdut sarcina și s-a despărțit de logodnicul ei

Larisa Drăgulescu, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, trece prin momente dificile. La doar o săptămână de când anunțase că urmează să devină mămică, ea a pierdut sarcina.

Anunțul teribil a fost făcut chiar de Larisa, prin intermediul unui mesaj publicat pe o rețea de socializare. De asemenea, ea a precizat că s-a despărțit de logodnicul ei, potrivit Antena Stars.

„Astăzi, 13 Septembrie 2019 și cu Luna Plină pe cer, am pierdut sarcina și totodată și relația de dragoste cu Ovidiu Mihai! Consider că după un rău care simți că ți-a săgetat sufletul, va urma cu siguranță ceva bun. Vă rog să nu îmi puneți întrebări mai departe și să îmi respectați intimitatea. Tocmai de aceea am ales să vă anunț personal ca de fiecare dată nedorind să las false impresii. Mulțumesc”, a scris Larisa Drăgulescu, pe Facebook.